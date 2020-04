Cette photo prise à Pairi Daiza a fait le tour de la Toile: “Loutrement adorable!”

Le zoo fermé, les animaux de Pairi Daiza en profitent pour jouer ensemble. Depuis quelques jours, les photos des orangs-outans Ujian, Sari et Berani, accompagnés de loutres fait le bonheur de la presse internationale, qui a massivement partagé cette information légère en ces temps difficiles. “Même JK Rowling, la maman d’Harry Potter, est tombée sous le charme de ses animaux favoris jouant sous le soleil”, se réjouit le zoo sur sa page Facebook.

“Oh mon Dieu. Mes deux animaux préférés, ensemble. Et si vous savez que c’est un montage Photoshop, merci de ne pas me le dire, je ne veux pas le savoir”, a-t-elle effectivement tweeté. Mais que la romancière se rassure, les orangs-outans et les loutres vivent effectivement “en parfaite harmonie” au sein de Pairi Daiza. “Non non, Miss Rowling, les photos ne sont pas truquées. Cette cohabitation constitue un merveilleux enrichissement pour les deux espèces. Les visiteurs de Pairi Daiza vous le diront: les loutres, même si elles sont bien moins imposantes que leurs impressionnants voisins, ne se laissent pas marcher sur les pattes, croyez-nous”, a répondu le zoo.

Le Sun a commenté ces drôles de clichés: “La famille des orangs-outans est fascinée par ses copains inhabituels. Maman Sari et bébé Berani jouent souvent à cache-cache avec les loutres”. CNN a également publié un article sur le sujet. “Un zoo en Belgique a partagé des photos étonnantes d’une amitié florissante entre une famille d’orangs-outangs et leurs voisins loutres”, est-il écrit. “Loutrement adorable!”, a titré de son côté le Daily Mail.