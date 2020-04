Deux migrants testés positifs à Calais

Deux migrants de Calais ont été testés positifs au coronavirus et placés à l’isolement alors qu’une “importante opération” de mise à l’abri doit intervenir prochainement, a-t-on appris mercredi auprès de la préfecture du Pas-de-Calais.

“Deux cas de covid-19 ont été identifiés au sein de la population migrante. Les personnes concernées ont été aussitôt prises en charge dans des appartements dédiés où elles sont suivies et placées en isolement”, a affirmé la préfecture. “D’une manière plus générale, les services de l’État ont réservé une vingtaine de places dites de desserrement pour prendre en charge les personnes migrantes qui seraient infectées, en lien étroit avec la Pass (Permanence d’accès aux soins de santé)”, a-t-elle précisé.

“Opération de mise à l’abri des migrants”

En outre, “les services de l’État finalisent une importante opération de mise à l’abri des migrants” qui doit intervenir dans les jours à venir. “Plusieurs sites ont été identifiés dans le département pour servir de centres d’hébergement: centres de vacances, hôtels libres du fait de la crise sanitaire, équipements sportifs avec hébergement, structures sanitaires disposant de capacités”, a-t-elle indiqué.

Les associations saluent l’initiative mais…

Dans une lettre ouverte adressée jeudi aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais, les associations ont salué “l’ouverture de dispositifs d’hébergement sur le littoral à destination des personnes exilées”, mais s’inquiétaient des “modalités de cette évacuation et de l’hébergement” déployé. Elles demandaient ainsi notamment une information “fiable”, “complète” et “dans une langue comprise par les personnes exilées en amont de l’évacuation” et des départs “basés sur le volontariat et non sur la contrainte”. Elles demandaient aussi “l’arrêt des expulsions de campements”.

Entre 600 et 650 migrants selon la préfecture et un millier selon les associations, vivent actuellement à Calais dans l’espoir de rejoindre l’Angleterre.