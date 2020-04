Un chercheur star d’un documentaire Netflix affirme avoir un traitement contre le coronavirus

Serait-ce une lueur d’espoir dans la lutte contre le coronavirus qui paralyse le monde entier? Le Dr Jacob Glanville, un éminent scientifique américain qui est notamment apparu dans le récent documentaire Netflix “Pandémie”, affirme que son laboratoire est proche de la mise au point d’un anticorps thérapeutique pour combattre le Covid-19.

Hasard du calendrier, la série-documentaire “Pandémie” est apparue sur la plateforme de streaming à la fin du mois de janvier, quelques jours avant que l’OMS ne prononce l’état d’urgence de santé publique de portée internationale en raison du nouveau coronavirus SARS-CoV-2 (le nom scientifique du

Cette mini-série en six épisodes met en évidence le caractère inéluctable des pandémies. Elle recueille les témoignages de médecins, chercheurs et autres scientifiques qui luttent depuis des années contre le virus de la grippe et les autres maladies respiratoires.

Parmi eux, Le Dr Jacob Glanville, un chercheur américain diplômé de la prestigieuse université de Stanford et co-fondateur en 2012 de Distributed Bio, un laboratoire d’immuno-ingénierie basé à San Francisco. Il y a quelques jours, Jacob Glanville a révélé sur Fox News que son équipe a développé un traitement pour “neutraliser” le Covid-19. (Lire la suite sous la vidéo)

Le Dr Glanville et ses collègues se sont appuy