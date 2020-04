Comment s’habiller quand on a les hanches larges ?

Particularité morphologique de la gente féminine, les hanches aux formes prononcées n’en mènent pourtant pas large dans les vestiaires : hauts disproportionnés, bas inadaptés et taille non ajustée… Ici quelques conseils pour développer leur potentiel stylistique.

Si vous avez les hanches larges, l’objectif sera de jouer sur les proportions pour rééquilibrer la silhouette. Suivez le guide pour mettre en valeur vos courbes féminines sans vous tromper.

Comment mettre en valeur ses hanches larges ?

Selon la classification morphologique, il existe deux types de catégorie lorsque l’on a des hanches larges. D’un côté, le corps caractérisé par une forme pyramidale, dont le bassin évasé contraste avec un buste fin et des épaules étroites. De l’autre, la silhouette dessinée en sablier, doté d’une taille fine qui fait ressortir l’amplitude des hanches et de la poitrine.

Pour mettre en valeur ces deux types de silhouettes et, si on le souhaite, on peut leur apporte un peu de structure. Pour les corps de type dit “pyramide”, on essaiera de donner de l’ampleur aux épaules. Tandis que pour les silhouettes en 8 ou “sablier” il s’agira de donner de la constance à la taille.

Hanches larges, les pièces à éviter

Ici, les coupes XXL, les tissus stretch en lycra et les superpositions de vêtements sont à éviter. Loin de camoufler vos hanches, ces stratagèmes stylistiques auront plutôt tendance à les épaissir. Autre faux-ami : le skinny jean taille haute, foncièrement inadapté, qui accentuera davantage la largeur de votre bassin.

Même constat chez son opposé vestimentaire, le taille basse. De fait, optez pour un pantalon, ajusté à la taille, qui est coupé droit depuis la naissance des hanches jusqu’aux chevilles. Idem pour la jupe droite qui se montre tout aussi efficace.

Hanches larges, les pièces à adopter

Privilégiez les matières floues, les lainages fins, le coton ou encore le lin qui font preuve d’une extrême légèreté vestimentaire. Faites également attention à choisir des pièces aux lignes verticales et allongées, qui vont venir affiner la silhouette. Exemple : un long manteau ou un cardigan loose à porter déboutonné.

Également en option, les coupes évasées à l’instar d’une robe taille empire, d’une jupe patineuse ou trapèze qui atténueront le marquage de vos hanche en un tour de main. Quant à celles qui souhaitent accentuer leur côté “pulpeux”, la jupe fourreau, la robe portefeuille et le trench fluide, ceinturé à la taille, sont de précieux alliés.