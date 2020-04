Elle cartonne sur Instagram grâce à ce bikini

Et si on s’offrait un avant-goût d’été ? Le maillot de bain préféré de Bella Hadid et Jennifer Lopez est actuellement soldé

Le dernier post Instagram de Bella Hadid nous fait rêver de vacances et d’été. Et si vous souhaitez vous en offrir un avant-goût, son superbe bikini est actuellement soldé.

Comme tout le monde, les célébrités restent chez elle en ce moment. Mais le confinement n’a pas la même saveur pour tous. Sous le soleil californien, Bella Hadid profite de la piscine et du soleil au naturel et dans un bikini blanc éclatant. Un instant qu’elle a tenu à partager avec ses 29,4 millions d’abonnés le 31 mars sur Instagram et qui nous donne un sérieux avant-goût de vacances et d’été.

Se disant “chanceuse de recevoir un peu de vitamine D”, le Top de 23 ans a suscité l’admiration de ses fans et récolté plusieurs milliers de commentaires.

“Très bien, je vais commencer à faire de l’exercice en quarantaine”, a commenté son ancienne belle-sœur, Erin Foster, tandis que le designer Marc Jacobs s’est exclamé : “Superbe Bella ! Imprègne-toi bien !”.



Et l’ex-Ange Victoria Secret n’est pas la première à craquer pour ce bikini virginal. Plus tôt cette année, c’est Jennifer Lopez qui avait partagé une photo d’elle après sa performance au Super Bowl dans le même deux pièces blanc Frankies Bikinis.

Publiée le 16 février, la photo a reçu plus de 8,2 millions de likes sur Instagram et plus de 126 000 commentaires de fans impressionnés par le corps de la chanteuse de 50 ans.

Il faut dire que la marque Frankies Bikinis qu’elles abordent toutes les deux a l’habitude de se faire remarquer sur les réseaux sociaux car elle a construit sa réputation sur Instagram. Sur son site, la créatrice explique ainsi la genèse de sa ligne de maillots de bain :

“J’ai toujours été très pointilleuse au sujet de mes bikinis, alors j’allais à Hawaï pour les faire sur mesure, et ma mère m’a suggéré d’en acheter quelques-uns pour mes amies pendant que j’y étais. Je donnais des bikinis à toutes mes amies, puis elles rentreraient chez elles et les publiaient sur Instagram et c’est là que Frankies Bikinis a commencé. Maintenant, nous continuons notre voyage et travaillons pour améliorer encore le bikini parfait.”

Alors que des stars comme Jennifer Lopez et Bella Hadid ont l’habitude de s’afficher dans les vêtements et les accessoires des plus grandes et des plus chères maison de luxe, la marque Frankies Bikinis, est accessible à plus de porte-monnaies. Surtout, qu’elle propose en ce moment une réduction de 25% sur une large sélection de maillots de bain, dont le modèle Firefly choisi par les deux stars fait partie !