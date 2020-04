Profilage : K-Maro, le producteur de Shy’m, explique pour quoi la série a été déprogrammée par TF1

Ce jeudi 2 avril, pas de Profilage sur TF1 mais une émission spéciale Le premier ministre face à la crise dans laquelle Edouard Philippe fera le point sur la crise sanitaire majeure que traverse le pays avec le coronavirus. La série avec Philippe Bas qui a posé tout nu et Shy’m qui veut désormais se faire appeler Tamara ne reviendra pas non plus les semaines suivantes. À la place, la chaîne privée a en effet décidé de la déprogrammer et la remplacer les films les films de la saga cinématographique La 7e Compagnie.

La 7e compagnie à la place de Profilage

Ainsi, Mais où est donc passée la septième compagnie ? sera diffusé le 9 avril 2020 en prime time, On a retrouvé la septième compagnie le 16 avril puis le dernier de la saga La septième compagnie au clair de lune est prévu en diffusion le 23 avril. TF1 ne précise pas pour le moment si Profilage reviendra à l’antenne le jeudi suivant, soit le 30 avril. Les quatre derniers épisodes de cette saison 10 inédite seront alors programmés ultérieurement. Et K-Maro, le producteur de Shy’m, qui a réagi à sa scène de nu dans la série policière, a expliqué sur Twitter pourquoi il faudra être patient.

“Les annonceurs retiennent et réduisent les budgets”

“Comme les régies publicitaires TV baissent en chiffre d’affaires, et c’est normal, les commandes publicitaires des entreprises en période Covid-19 ralentissent considérablement, alors les chaînes étendent, rallongent ou décalent leurs programmes forts pour mieux les valoriser ensuite au moment de la reprise. Certes le paradoxe est que les audiences sont fortes en ce moment, les gens étant confinés, mais comme ils ne peuvent consommer que très peu (magasins fermés et sites ne livrent que les produits de première nécessité), les annonceurs retiennent et réduisent les budgets, les régies doivent prendre leur mal en patience et comme “Profilage” faisait des bons scores, TF1 préfère mettre ces bons scores à profit quand le timing sera meilleur. C’est un peu ça le métier de la télévision privée et ça se comprend”, a écrit le producteur Cyril Kamar de son vrai nom. Voilà qui est plutôt clair.

Je ne sais pas comment écrire un tweet en 10 tweets alors je vous l’ai écris sur une page ! 😉 au sujet de la saison 10 de Profilage…@shymofficiel pic.twitter.com/bhk5Uj2GY8

