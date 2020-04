Coronavirus : plus de 7.500 morts en France, dont 2.000 en Ehpad

La pandémie de coronavirus a fait plus de 7.500 morts en France, dont plus de 5.500 à l’hôpital et plus de 2.000 dans les Ehpad. Les contrôles routiers sont renforcés pour ce premier week-end de vacances scolaires, le troisième en confinement. Ailleurs dans le monde, le bilan continue de s’aggraver avec plus de 60.000 morts. Suivez en direct l’évolution de la situation.

Le coronavirus continue sa forte progression en France. Le bilan de la pandémie a dépassé les 7.500 morts samedi (plus de 5.500 dans les hôpitaux, plus de 2.000 dans les Ehpad), selon le dernier bilan des autorités. 441 décès supplémentaires ont été signalés dans les hôpitaux les 24 dernières heures, un chiffre en baisse par rapport à vendredi. En parallèle, ce week-end marque le début des vacances scolaires de printemps. A cette occasion, les contrôles policiers sont renforcés pour s’assurer que les Français respectent les mesures de confinement. Suivez en direct l’évolution de la situation.