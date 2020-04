DÉCÈS DE HIBA THIAM – DAME AMAR, FILS DE FEU AMETH AMAR RECHERCHÉ PAR LA GENDARMERIE

L’affaire a été ébruitée par nos confrères de Libération online. Les conditions lugubres du décès de la jeune Hiba Thiam risquent de faire couler beaucoup d’encre et de salive. La jeune fille serait décédée des suites d’une overdose.

Selon des informations obtenues par Emedia, la brigade de la gendarmerie de Ngor qui s’est saisie du dossier, a déjà interpellé, malgré les pressions de tous bords, certains de la bande et serait encore à la recherche de Dame Amar, fils du défunt milliardaire Ameth Amar, ex PDG de la société de minoterie NMA Sanders.

Hiba Thiam, ancienne employée de Philippe Moris, était Directrice administrative et financière d’ACT Afrique Group, une société de conseil, d’intermédiation financière et de marketing, établie au Point E. Egalement détentrice de la nationalité française, elle est titulaire d’un Master en Finances obtenu à la prestigieuse École de Management de Lyon (EMLYON), une grande école de commerce française créée en 1872 à Lyon, la quatrième plus ancienne école supérieure de commerce de France.

Elle était, pendant la nuit d’hier, avec une bande d’amis, dont des fils d’hommes d’affaires, dans un appartement de luxe sur la route de Ngor. Victime d’overdose, elle a été abandonnée sur les lieux par ses compagnons.

EMedia