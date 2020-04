Souleymane Camara, nouveau recordman de matches avec Montpellier

Souleymane Camara est entré dans l’histoire du Montpellier Hérault Sport Club, dimanche 19 janvier, lors de la victoire de son équipe contre Caen (5-0) en 16es de finale de la Coupe de France 2019-2020. Le Sénégalais, remplaçant au coup d’envoi et entré à la place de l’Algérien Andy Delort à la 72e minute, a disputé son 430e match avec Montpellier. Il devient ainsi le joueur le plus capé de l’histoire du MHSC devant Pascal Baills (429 matches). L’attaquant, qui a eu droit à une haie d’honneur dressée par ses coéquipiers, évolue à Montpellier depuis 2007. Formé à Monaco, il a aussi joué à Guingamp et Nice dans sa carrière, ainsi qu’avec les Lions du Sénégal entre 2002 et 2012. Souleymane Camara, 37 ans, est également le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Héraultais avec 76 buts. Seul Laurent Blanc a fait mieux avec 84 réalisations.

Rfi