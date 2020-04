EDF – Dimitar Berbatov n’a pas apprécié les déclarations de Karim Benzema

“On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1”, voici comment Karim Benzema a résumé la situation au sujet de la comparaison entre lui et Olivier Giroud, son concurrent en équipe de France jusqu’en 2015, date de la dernière sélection de l’avant-centre du Real Madrid.

En cette période de confinement, le quadruple vainqueur de la Ligue des champions effectue des lives sur Instagram tous les dimanches soir avec des amis et des personnalités. Et certaines de ses déclarations ne manquent pas d’être largement reprises et commentées. Dernier en date à faire part de son opposition à ce genre de déclarations ? Un certain Dimitar Berbatov, ancien attaquant de Manchester United, qui n’a pas apprécié du tout cette sortie publique.

“Si quelqu’un a un problème, il n’a qu’à décrocher son téléphone​”

“Je ne prendrai pas partie. Pour moi, c’est loin d’être la bonne manière de gérer les choses. Cela peut être divertissant pour les fans et faire du business pour les médias, mais c’est irrespectueux. Les deux sont de grands joueurs, ils ont leurs forces et leurs faiblesses sur le terrain”, a-t-il pesté, pour Betfair.

“Ils ont aussi leur réputation, leur ego, ils savent à quel point ils sont bons mais je ne vois pas en quoi le fait de savoir qui est le meilleur est important. Je ne suis jamais fan de ce genre de choses. Si quelqu’un a un problème, il n’a qu’à décrocher son téléphone. Je ne vois aucun intérêt à savoir si la mienne est plus grosse que la tienne”, a ensuite lâché le Bulgare. Force est de constater que, même en cette période délicate, Karim Benzema a le don pour faire couler beaucoup d’encre…