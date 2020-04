Le président de la République va doubler l’aide à la presse 2020, qui passe de 700 millions à 1,4 milliard de F CFA. L’annonce a été faite, dans un communiqué conjoint de l’Association des professionnels de la presse en ligne (Appel), le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS), la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), du Syndicat des professionnels de l’Information et de la communication du Sénégal (Synpics), de l’Union des radios associatives et communautaires (Urac) transmis, hier, à ‘’EnQuête’’.

D’après la même source, la presse est ‘’consciente’’ de sa mission de service public et va ‘’l’assumer en toute responsabilité’’. ‘’Au-delà des mesures économiques et fiscales communes à toutes les entreprises, le président de la République a annoncé le doublement de l’aide à la presse 2020, qui passe de 700 millions de FCFA à 1,4 milliard de F CFA.

Cet engagement du président de la République, porté à l’attention de l’opinion publique à notre sortie d’audience, a hautement été salué par les acteurs de la presse. Cela permettra d’atténuer les effets de la crise économique dans le monde des médias, aggravée par la guerre contre le coronavirus’’, affirment les syndicats des professionnels des médias.