Coronavirus : Bill Gates va financer la construction d’usines pour développer des vaccins

“Notre argent peut accélérer les choses”. Invité de l’émission américaine Daily Show la semaine dernière, Bill Gates a annoncé que sa fondation allait financer le développement de sept vaccins, “les plus prometteurs”, rapporte Le Figaro.

“Nous pouvons financer les usines pour sept vaccins afin de ne pas perdre de temps à se demander lequel va marcher et attendre d’avoir la réponse pour construire l’usine, une étape qui peut durer dix-huit mois. Même si l’on sait qu’à la fin, il n’y en aura peut-être que deux qui seront opérationnels”, a expliqué le co-fondateur de Microsoft.

“Des milliards de dollars seront gâchés”

La Fondation Bill & Melinda Gates a déjà contribué à hauteur de 100 millions de dollars aux efforts de recherche et développement contre le Covid-19 pour “renforcer les efforts de détection, d’isolement et de traitement, de protéger les populations à risque et de développer des vaccins, des traitements et des diagnostics”.

“Des milliards de dollars seront gâchés. Mais comparés aux milliers de milliards perdus sur le plan économique” à cause de l’épidémie mondiale de Covid-19, “cela en vaut la peine”, a reconnu Bill Gates.

Dimanche, le patron d’Apple, Tim Cook, avait lui aussi indiqué qu’il participerait à la lutte contre l’épidémie de coronavirus en annonçant que son groupe fabriquerait un million de masques par semaine pour équiper les personnels soignants.