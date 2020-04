COMMUNIQUE DE PRESSE – Offre gratuite de site E-commerce destiné à proposer aux consommateurs des produits accessibles

• Un outil utile dans le contexte de lutte contre COVID-19

• Une solution d’achat et de livraison express

Dans un contexte de COVID-19, les usagers sénégalais peuvent désormais se procurer sans se déplacer des denrées de première nécessité, a déclaré Afrique Communication aujourd’hui.

Le cabinet de communication a en effet mis en place une offre de service site E-commerce « Daan Corona » destiné à proposer aux consommateurs des produits de première nécessité accessibles.

« Face à la pandémie du COVID-19, des gestes barrières comme le fait de rester chez soi sont nécessaires pour stopper l’évolution de la maladie. Nous voulons ainsi contribuer à l’approvisionnement correct des Sénégalais en denrées de première nécessité sans qu’ils se déplacent », a déclaré Thiendou Niang, directeur de Afrique Communication.

« C’est pourquoi le site que nous proposons met à leur disposition des solutions d’achat en ligne et de livraison express. Il est aussi, pour les commerçants, un instrument de visibilité et de vente de leurs produits, » a ajouté Yadere Dubois, Directeur Exécutif de Sunu-Entreprise.

Des produits comme le riz, l’huile, le sucre, le lait, les céréales, les légumes, et les fruits sont proposés tout en dissuadant d’éventuelles hausses indues de leurs prix. Pour Afrique Communication, les solutions de commercialisation en ligne des produits proposés répondent à plusieurs problématiques.

Il y a parmi elles la faible présence des commerçants et de leurs produits sur Internet, et celle du dispositif de facilitation des transactions entre les clients et les fournisseurs en ligne. A cela s’ajoute la faible culture de vente en ligne des commerçants sénégalais et la faible utilisation des moyens de livraison rapide.

Le site est spécifié de sorte, entre autres, à intégrer des modes de paiement en ligne avec l’option d’accès à la base de données de livreurs géo localisés, l’accompagnement pour l’intégration des contenus et des produits et la mise à disposition de tutoriels de formation et de conseils à distance.

En souscrivant au site, les commerçants en gros, demi-gros et détaillants, et leurs produits de première nécessité seront visibles sur Internet. Ils pourront développer des relations d’affaires avec les consommateurs sénégalais.

A propos d’Afrique Communication

Afrique Communication est une Agence de Communication au service de la performance. Basée à Dakar, Afrique Communication a développé une plateforme de référencement des entreprises du Sénégal, Sunu-Entreprise. Elle offre entre autres services, la visibilité sur Internet, la création de site web et la publicité en ligne.

Adresse : 155, Sotrac Mermoz Angle VDN, Dakar

Contact : +221 78 149 30 89