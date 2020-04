Covid-19 / Abdou Mbow : « Je pense que le moment est venu de prendre d’autres mesures »

En faisant le point du jour de l’évolution du Covid-19, le directeur de Cabinet du ministre de la Santé et de l’Action Sociale a relevé 05 cas communautaires. Une première du genre depuis le début de la pandémie. Un nombre qui inquiète plus d’un et le député de la mouvance présidentielle Abdou Mbow dans une liaison téléphonique manifeste son inquiétude.

« C’est inquiétant. Mais le ministère des Transports devrait davantage veiller sur les décisions qui ont été prises par rapport aux cars de transport et veiller sur leur application car c’est de bonnes mesures », note le député qui salue l’interdiction de la délivrance des autorisations de circuler entre les régions par le ministre de l’Intérieur.

Le président de la République est en conseil des ministres ce mercredi. Et le député qui n’a pas voulu aller loin dans son argumentaire, estime : « je pense que le président de la République avec son gouvernement au moment où on parle, se penche sur cette question très sérieuse et qu’ils prendront des mesures fermes. Je pense que le moment est venu de prendre d’autres mesures. Je ne parle pas du confinement qui est un autre registre, mais en tout cas, on doit veiller à l’application des mesures prises. Les forces de l’ordre et de sécurité doivent veiller sur les mesures. C’est elles qui doivent aider à l’application », souligne Abdou Mbow…