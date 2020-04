Titre foncier du port de Bargny-Sendou: LA DIRECTION DE SENEGAL-MINERGY SA APPORTE DES ECLAIRAGES

C’est une précision de la Direction de Sénégal-Energy qui a tenu à apporter des éclaircissements sur notre article publié dans « Le Témoin » du mardi 08 avril 2020 titré « REVELATIONS SUR UN MEGA SCANDALE FONCIER DU RE- GIME : Dame Diané obtient un titre foncier de 359 ha… » !.

La Direction de Sénégal minergy Sa informe que le titre foncier n° 12460, immatricule en janvier 2016 à la Conservation de la propriété et des droits fonciers du bureau de Rufisque, n’appartient ni à Dame Diané, ni à aucune autre personne physique. Elle précise que « le titre foncier est au nom de Sénégal Minergy qui est la société en charge du financement, de la construction et de la gestion du Port Minéralier et Vraquier de Bargny Sendou pour une durée de 25 ans de partenariat public/privé, liant cette dernière à l’Etat du Sénégal, ce dernier redeviendra propriétaire exclusif de l’infrastructure portuaire, y compris le sol qui l’abrite à la fin de la concession.

Loin d’un éléphant blanc, ce projet d’un montant d’investissement global de 300 milliards de francs CFA, est en pleine phase de réalisation, avec tous les travaux visibles au niveau de son site www.smpsenegal.com.

Les travaux du terminal vraquier minier et céréalier seront achevés en Décembre 2020 pour un démarrage des opérations en Juillet 2021.

Les travaux du terminal des hydrocarbures prendront fin en Juillet 2021 pour un démarrage des opérations en octobre 2021″.

La Direction