« Dehors, la tempête », de Clémentine Mélois : le feuilleton littéraire de Camille Laurens

En cette période de confinement, il faut lire Clémentine Mélois, qui cultive cet humour qui a toujours aidé à supporter les catastrophes, explique notre feuilletoniste.

Clémentine Mélois est une amie, et des amies comme elle, je vous en souhaite. Attention, pas de méprise : je ne la connais pas, je ne l’ai jamais rencontrée. C’est une amie Facebook. En cette période de confinement, tous les jours elle poste sur son mur des statuts qui font rire aux éclats, même s’ils ne sont pas toujours dépourvus de mélancolie. Laurent Delahousse plein écran au journal télévisé, ses mèches blondes ondulant jusqu’aux épaules – « Confinement, jour 243 » –, c’est elle. La liste des courses de première nécessité, « Sucre PQ Xanax Lexomil Tranxène Valium… », ou le paquet d’Hollywood Chewing Gum à la chloroquine, c’est encore elle. Son inventivité n’a d’égal que sa générosité à partager ses trouvailles. Née en 1980, cette artiste plasticienne sortie des Beaux-Arts de Paris, membre de l’Oulipo depuis 2017, s’est d’abord fait connaître par sa manière hilarante de détourner titres et couvertures de chefs-d’œuvre. Comme beaucoup de ses fans, j’ai découvert cette adepte du jeu de mots et de la contrepèterie grâce au gribouillis fait au stylo sur un poche d’Hermann Melville, « Maudit Bic », suivi de « Père et gay », de Léon Tolstoï, et de tant d’autres, réunis dans le recueil Cent titres (Grasset, 2014).

Lisant son nouvel hommage à la lecture, Dehors, la tempête, au titre prémonitoire, on en apprend beaucoup sur la vocation littéraire de Clémentine Mélois. Gagnante en CM1 d’un concours d’écriture, elle reçoit en cadeau 365 livres qu’elle va dévorer l’un après l’autre, leur attribuant même « une identité olfactive ». Ses lectures l’embarquent dans des aventures : « Le capitaine Achab arpente le pont, j’entends au-dessus de ma tête les grincements du bois au passage de sa jambe d’ivoire. » Elle en tire une solide expérience teintée de peur : « Si ça se trouve, il faudra boire notre urine pour survivre (surtout ne pas boire d’eau de mer). » Mais quoiqu’elle signe ses courriers « en rune elfique », comme un héros de Tolkien, elle reste casanière et n’apprécie rien tant que « lire sans se mouiller (…), sans prendre de ris, sans carguer la grand-voile », ce qui nous vaut de belles pages sur le rapport du livre trépidant et de sa lectrice sous l’édredon.

Clémentine Mélois a le talent des artistes qui savent préserver l’enfance en eux, la douceur de la vie matérielle empreinte de sensualité, le plaisir de lire « comme on prendrait son goûter » et l’impertinence de la perspective.