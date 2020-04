“Macky Sall, la voix des Africains” ! (Par Samuel SARR)

-«Après avoir fait l’état des lieux de l’économie africaine et mondiale pré pandémie, avec des indices satisfaisants, le président de la République Macky Sall, en véritable leader africain, a porté la voix du continent dans une plaidoirie juste et pertinente. » Samuel SARR

-«Les arguments que le Président Macky SALL a exposés pour justifier l’annulation de la dette, le positionnent parmi les infatigables défenseurs de l’Afrique.» Samuel SARR

-«Macky Sall s’est adressé à la Communauté internationale. Sa parole était sollicitée et sa voix a été bien entendue. Car, à travers le monde, le leadership du président sénégalais fait de lui, le porte-parole de toute l’Afrique.» Samuel SARR

-«Macky Sall est, sans nul doute, la voix du continent africain.» Samuel SARR

-«Le Programme de Résilience Economique et Sociale (PRES)? fruit d’une réflexion du président de la République Macky Sall, assortie d’une écoute attentive des personnalités reçues et des populations, a non seulement le mérite de rassurer les Sénégalais, en plus, il offre un grand espoir aux Entreprises, aux Familles et à l’ensemble des Travailleurs. » Samuel SARR

-«Macky Sall sauve les 13 étudiants sénégalais de Wuhan.» Samuel SARR

-«Aujourd’hui, le constat est unanime : le Président Macky Sall a encore raison de n’avoir pas rapatrié ces sénégalais de Wuhan.» Samuel SARR

-«Les familles de ces 13 étudiants sénégalais de Wuhan, qui craignaient pour leurs enfants, doivent aujourd’hui s’estimer heureuses, en se rendant compte de l’erreur qui allait être commise si le rapatriement avait été effectué.» Samuel SARR

-«Le Président a déployé un plan de protection du territoire national par des mesures d’isolement de tout risque : fermeture des frontières, interdictions des mouvements, de rassemblements, état d’urgence et couvre-feu. » Samuel SARR

-«Il a été heureux alors de remarquer l’adhésion totale de l’ensemble des chefs religieux du Sénégal et des populations ensuite, aux mesures prises par le Président de la République autour de qui, tout le peuple s’est retrouvé. » Samuel SARR

-« Le Président a voulu renforcer les capacités du système de santé tant dans ses ressources humaines que son plateau technique. » Samuel SARR.

-«Le Président de la République a aussi estimé que, le meilleur soutien qu’il peut apporter à ces braves travailleurs de la santé, c’est la mise à leur disposition de tous les moyens nécessaires pour un accomplissement parfait de leur mission. » Samuel SARR

-«Le Président de la République a suffisamment montré que le bien-être des populations est son souci majeur. » Samuel SARR

«Le Président Macky SALL a voulu protéger aussi bien les Femmes, les Jeunes, les chefs de foyers mais aussi le travailleur et l’entreprise. » Samuel SARR

-«Le Président de la République s’est substitué aux Familles et à l’Entreprises pour aider, assister et accompagner le Travailleur, disons, le Citoyen tout court.» Samuel SARR

-«Les Sénégalais devraient exprimer toute leur fierté d’être sous l’aile protectrice d’un Etat responsable qui, en plus de veiller sur sa sécurité, assure sa santé et garantit son bien-être.» Samuel SARR