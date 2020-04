« Qu’est-ce que j’peux faire, j’sais pas quoi faire ! » : nos suggestions pour occuper vos enfants

Du moins de 6 ans remuant à l’ado réfractaire, il n’est pas toujours facile de trouver de quoi distraire judicieusement les bambins. Tour d’horizon des solutions pour qu’ils soient moins ronchons.

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, nous sommes cloîtrés chez nous vingt-quatre heures sur vingt-quatre. On a décidé de vous aider à passer ce temps avec vos enfants.

Eh bien, coloriez maintenant !

Presque tous les éditeurs mettent à disposition sur leur site des coloriages gratuits. Votre enfant préfère-t-il les vols d’oiseaux, les licornes, Martine, les Pyjamasques, les personnages de Disney ? Ou encore Pop, le dinosaure chéri des tout-petits dont le ventre rebondi offre d’infinies possibilités de bariolage ? Le diplodocus propose en plus sur le site de l’Ecole des loisirs des jeux d’associations, des labyrinthes et autres activités rigolotes régulièrement remises à jour.

Dessine-moi un mouton

Si vous préférez le dessin au coloriage, suivez le tuto d’Aurélie Chien Chow Chine pour donner vie à Gaston, la licorne dont la crinière change de couleur en fonction de ses émotions ! Vous pourrez ensuite partager votre création avec le hashtag #DessineMoiUnGaston sur Instagram avant le 15 avril, et peut-être remporter un dessin dédicacé et un cahier d’activités « Gaston la licorne ».

Pour les plus grands, les auteurs de Mortelle Adèle donnent rendez-vous aux familles sur Facebook tous les jours à 16 heures pour des concours de dessin et des échanges avec l’auteur et l’illustratrice. Pour les enfants plutôt versés dans les histoires qui font peur, rendez-vous avec Gary Ghislain, auteur de la série Mes voisins les Goolz (dont un nouvel opus vient de sortir au Seuil), pour continuer avec lui une histoire d’épouvante en dessinant ou en écrivant.