Tendance “glamping”: une nuit hors de temps dans un luxueux camp à Marrakech

Que ce soit au cœur de l’hiver, ou à toute autre période de l’année, le glamping au sein du désert d’Agafay près de Marrakech offre une pause relaxante et hors du temps. Nous avons eu la chance de pouvoir loger au sein de deux luxueux bivouacs à l’atmosphère unique.

Awatef Dourheri 10-04-20, 08:50

Sa lumière est reconnaissable parmi mille. À la fois douce et chaude. Loin du brouhaha de la place Jemaa El-Fna, où fourmillent à toute heure des milliers de gens, il y a le désert d’Agafay. Trente minutes le séparent de la ville. Trente minutes seulement pour un dépaysement total.

Il y a quelques années, le glamping y a fait son apparition. Une tendance en vogue qui combine “camping” et “glamour”. Aux portes de ce désert aride, les pancartes annonçant l’entrée de ces camps de luxe se multiplient tant le succès est grand. Si le nombre de campements augmentent, il n’en gâche pas pour autant l’expérience unique qui y est offerte.

Notre 4×4, plus que nécessaire pour traverser ce reg, s’est arrêté au Scarabeo Camp. Les tentes blanches, éparpillées ici et là, contrastent avec les pierres couleur rouille. Le silence qui y règne nous frappe inévitablement. Ici, on prend le temps. On se repose et déconnecte. Aucun réseau WiFi n’y est disponible. Si l’envie de poster d’incroyables photos de ce lieu unique nous démange les doigts, on se résigne à les partager plus tard et à profiter. Tout simplement.

L’Atlas en toile de fond

Hospitalité marocaine oblige, le séjour débute par un verre de thé à la menthe fraîche. Une boisson chaude que l’on savoure, en attendant que nos chambres soient prêtes, tout en contemplant le spectacle qui s’offre à nous. Face à nous, les majestueux sommets de l’Atlas. Un moment hors du temps.

Direction l’une des douze tentes qui composent ce bivouac de charme. Tapis berbères moelleux sous les pieds, souvenirs de périples lointains, lanternes marocaines… Nous voilà plongés dans une ambiance à la fois orientale et vintage.

La tente de luxe est composée d’un lit double queen size, d’un coin salon marocain, d’un espace bureau, d’une terrasse privative à l’entrée et d’une salle de douche avec WC. Sur le camp, rien n’a été construit en dur. Si on venait à lever le camp, le désert retrouverait son état d’origine.