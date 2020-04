Un Sadio Mané étincelant souffle ses 28 bougies

Sadio Mané fête ses 28 ans, ce 10 avril 2020. Malgré l’arrêt des compétitions de football en Angleterre, l’attaquant de Liverpool reste en haut de l’affiche : actions caritatives, sortie d’un documentaire retraçant son parcours… Le Sénégalais a décidément vécu douze mois hors-normes.

Même lorsqu’il n’est pas sur un terrain de football, Sadio Mané continue de faire l’actualité. Ce 8 avril 2020, deux jours avant ses 28 ans, l’attaquant a eu droit à un documentaire à sa gloire, Sadio Mané : Made In Senegal. Un long format retraçant son parcours de Bambali, petit village en Casamance, à Liverpool, où le « Lion » vient de vivre des mois fabuleux.

Co-meilleur buteur (22 réalisations) du championnat d’Angleterre 2018-2019 avec l’Égyptien Mohamed Salah et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, vainqueur de la Ligue des champions face à Tottenham (2-0), finaliste de la Coupe d’Afrique des nations 2019 avec le Sénégal, 4e du Ballon d’Or France Football, élu Joueur africain de l’année 2019… La liste de ses exploits est longue.

Fair-play

Sadio Mané était également parti sur de belles bases en 2020, Liverpool fonçant vers son premier titre en Premier League depuis 30 ans. Un exercice toutefois interrompu par la pandémie de coronavirus alors que les « Reds », premiers au classement, comptaient 25 points d’avance sur le deuxième, Manchester City.

Toujours fair-play, celui qui a été formé à Génération Foot assure néanmoins qu’il accepterait une annulation pure et simple de la saison en cours. « Je veux gagner les matches et je veux remporter le trophée, c’est ce que j’aimerais. Mais avec cette situation, quoi qu’il arrive, je comprendrais », a déclaré l’intéressé à la radio Talksport. Cette période « a été difficile pour Liverpool, mais elle a été bien plus dure pour des millions de gens dans le monde », a-t-il ajouté.

Gestes caritatifs

Sadio Mané a ainsi fait don de 45 000 euros aux autorités sénégalaises pour lutter contre le coronavirus. C’est cependant loin d’être la première action caritative de l’ex-pensionnaire du FC Metz (2011-2012), du Red Bull Salzburg (2012-2014) et de Southampton (2014-2016).

À Bambali, ce fervent musulman aide régulièrement les familles dans le besoin, il a fait construire des écoles et un hôpital. « C’est ici que tout a commencé et je trouve ça normal», glissait-il après la CAN 2019. Il a toujours accordé une grande importance à l’éducation et à la santé, lui dont le père est mort faute de soins appropriés.

De grandes ambitions pour les prochaines années

Sadio Mané aimerait désormais offrir de nouveaux trophées à son village et à son pays. « Mon but, c’est de gagner la Coupe d’Afrique des nations avec les “Lions” et bien sûr de gagner la Premier League, et la Champions League encore et encore, lance-t-il dans le documentaire Made In Sénégal, à propos de ses grands objectifs pour les prochaines années. C’est mon rêve. Et bien sûr, le rêve absolu, c’est le Ballon d’Or. Dans la vie, il faut rêver. Le rêve est permis à tout un chacun ».