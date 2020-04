Coronavirus : le pape François appelle à un cessez-le-feu « mondial et immédiat »

Lors de sa traditionnelle bénédiction urbi et orbi, prononcée en Mondovision, le pape a aussi proposé dimanche dans son message de Pâques de « réduire », voire « d’annuler » la dette des pays pauvres.

Sans processions, ni services religieux traditionnels : plus de 2 milliards de chrétiens vivent un week-end pascal inédit. Pour la fête la plus importante de la tradition chrétienne, qui commémore la résurrection du Christ, c’est sur écran que les fidèles suivent les messes pascales d’un pape François confiné.

Le pape lance un appel spécifique à l’Europe

Lors de sa traditionnelle bénédiction urbi et orbi, prononcée cette année, virus oblige, en Mondovision, le pape a proposé dimanche 12 avril dans son message de Pâques « de réduire » voire « d’annuler » la dette des pays pauvres et lancé un appel à un allègement des sanctions internationales.

Dans ce message prononcé dans une basilique Saint-Pierre vide, François a aussi répété son appel à « un cessez-le-feu mondial et immédiat dans toutes les régions du monde ». Il a choisi de lancer un appel spécifique à l’Europe qui doit retrouver « un esprit concret de solidarité qui lui a permis de dépasser les rivalités du passé »,notamment après la seconde guerre mondiale. Le pape François a également adressé ses pensées « à tous ceux qui ont été frappés directement par le coronavirus », aux « malades, à ceux qui sont morts et aux familles », dans son message de Pâques dimanche.

Le confinement pas toujours respecté pour fêter Pâques

A Jérusalem, pour la première fois en plus d’un siècle, le Saint-Sépulcre, où le Christ a été enterré selon la tradition chrétienne, est fermé au public durant tout le week-end. Une simple messe à huis clos y a été célébrée pour le Vendredi saint.

C’en était trop pour certains fidèles : à San Marco in Lamis (sud-est de l’Italie), 200 d’entre eux ont violé le confinement pour venir prier devant l’église, suscitant les plates excuses du maire local de n’avoir rien pu faire devant ces personnes qui « se sont mises à prier à genoux devant la Madone ».

Au Nicaragua, malgré la menace et l’opposition de l’église, le gouvernement sandiniste pousse au contraire à célébrer Pâques, encourageant les processions des « Judas » enchaînés. Le Nicaragua « vit des jours tranquilles » et célèbre « le sacrifice de Jésus-Christ qui a lutté pour la justice », a justifié la vice-présidente et première dame Rosario Murillo.