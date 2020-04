Huit scénaristes confinés en atelier d’écriture

Le téléphone sonne et le visage juvénile de Lukas Dhont, réalisateur de Girl (2018), apparaît sur l’écran à l’heure dite du rendez-vous. Un tee-shirt blanc, la main dans ses cheveux coupés en brosse, il entame la discussion en nous montrant la vue sur le parc depuis son appartement situé à Gand, en Belgique. « Ici, on peut sortir pour faire des courses sans attestation, mais on ne peut pas être plus de deux personnes ensemble », dit-il. En vue de préparer son prochain film, Angel, Lukas Dhont devait rejoindre, début avril, avec sept autres auteurs, la résidence de scénarios du Groupe Ouest, fondé par Antoine Le Bos à Plounéour-Trez, dans le Finistère.

Si la crise sanitaire va empêcher le petit groupe de se retrouver phyiquement au fin fond de la Bretagne, l’atelier a été maintenu. Commencé le 9 avril, il aura lieu à distance jusqu’au 16 avril, à raison d’une matinée par jour. Deux autres sessions auront lieu en juin puis à l’automne. La pépinière de scénaristes peut se targuer d’avoir accueilli dans le passé Houda Benyamina, qui préparait alors Divines, ditingué par la Caméra d’or à Cannes en 2017. Ou encore Maïmouna Doucouré, réalisatrice de Mignonnes, et Massoud Bakhshi, réalisateur de Yalda, la nuit du pardon, deux films primés au festival américain de Sundance en 2019.

Après l’immense succès de son premier long métrage Girl, sur une jeune danseuse transgenre (Caméra d’or et Queer Palm à Cannes en 2018), dans quel état d’esprit Lukas Dhont prépare-t-il son deuxième « long » ? « Je ne pense pas vraiment au succès, surtout, je ne veux pas décevoir », insiste le cinéaste âgé de 29 ans. Angel est l’histoire d’un jeune garçon de 11 ou 12 ans, dont la vie va basculer à l’approche de l’été. « Mon producteur m’interdit de parler du film ! Il me répète : ne dis rien à personne… Mais quand je suis en écriture, je pense à mes personnages autant qu’à mes proches, c’est comme une seconde peau. J’ai toujours l’histoire dans la tête et ça ne s’arrête jamais. Angel parle de la masculinité et de ce que l’on attend des garçons », résume Lukas Dhont. Il travaille à nouveau avec le coscénariste de Girl, le Belge Angelo Tijssens, également acteur au sein de la troupe flamande Ontroerend Goed.

« Pour écrire Girl, j’avais déjà participé à des workshops, à l’Atelier d’Angers du festival Premiers plans, ainsi qu’à la Cinéfondation de Cannes. Les résidences vous aident à tirer au clair votre récit. J’ai besoin de partager les luttes d’autres auteurs, et d’avoir leur regard sur mon travail, d’aborder tous les angles de l’histoire ».

