« La maîtrise d’une épidémie, c’est aussi de la politique »

Spécialiste de l’histoire des sciences, Laurent-Henri Vignaud met en perspective les crises sanitaires qui ont traversé le monde avec celle que nous vivons.

Laurent-Henri Vignaud est maître de conférences d’histoire moderne à l’université de Bourgogne. Spécialiste de l’histoire des sciences, il explique au Monde comment s’est forgé le concept de contagion, et de quelle façon les épidémies, comme les mesures prises pour les contrôler, ont façonné nos sociétés.

Quand la notion de contagion est-elle apparue ?

Dans la pensée archaïque grecque, il y avait l’idée que les maladies étaient causées par un poison que l’on appelait « contage » et d’où dérive le mot « contagion ». Mais, au Ve siècle avant J.-C., cette conception a été remplacée par celle d’Hippocrate, selon qui la maladie résulte d’un déséquilibre entre les « humeurs ». On en retrouve la trace dans le mot « choléra », qui vient du grec cholê, la bile.

Cette théorie a prévalu jusqu’aux travaux de Pasteur et de l’Allemand Koch, qui ont mis en évidence le rôle des virus et des bactéries dans la propagation des maladies infectieuses. Malgré cela, lors des épidémies de choléra qui frappent l’Europe au XIXe siècle, il y a tout un débat entre les « contagionnistes », convaincus du rôle des microbes, et les « anti-contagionnistes », persuadés que la santé n’est qu’une question d’hygiène générale : bien manger, respirer de l’air frais, se laver les mains.

Il a fallu du temps pour que l’origine microbienne des maladies infectieuses s’impose…

Il y a une étude célèbre, celle du docteur Snow, qui a étudié le choléra dans les années 1850, à Londres. Il a démontré que la contamination était liée à l’eau d’une fontaine de Broad Street qui était contaminée et a essayé de la faire sceller. Ses conclusions ont cependant laissé la plupart de ses contemporains incrédules, à commencer par les habitants du lieu, pour qui l’eau de cette source était particulièrement pure.

La même consternation a frappé les habitants de Hambourg, en 1892, lors d’une autre épidémie de choléra. La ville était réputée pour son hygiène exemplaire : les habitants bénéficiaient du tout-à-l’égout, les rues étaient propres, les logements salubres. Il était impensable qu’une telle maladie dite « des mains sales » s’y répande. Personne ne voulait croire que les seuls allers et venues dans le port pouvaient être à l’origine du retour de l’épidémie.

Quels sont les premiers exemples de quarantaine dans l’histoire ?

A l’époque médiévale, la ville de Raguse, en Sicile, à la fin du XIVe siècle, puis la République de Venise, au début du XVe siècle, plaçaient en quarantaine les navires en cas de suspicion de maladie à bord. Venise avait aussi décidé de fermer les auberges et d’interdire les cérémonies de funérailles pendant l’épidémie de peste.

Propos recueillis par Chloé Hecketsweiler