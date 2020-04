Le moine hindou infecté par la haine

Le dirigeant de l’Uttar Pradesh, région la plus peuplée du pays, ne connaît pas de limite dans sa croisade contre les musulmans.

Yogi Adityanath a beau être un moine hindou, il fait partie de ces dirigeants capables de donner ordre à la police de tirer sur la foule. Le chef du gouvernement de l’Uttar Pradesh, l’Etat le plus peuplé de l’Inde (200 millions d’habitants) a sur la conscience la mort de plusieurs opposants, tués par balle les 19 et 20 décembre 2019, lors des manifestations contre la politique anti-musulmane du parti au pouvoir, le BJP.

Ce responsable religieux de 47 ans, arrivé au pouvoir il y a trois ans par la seule volonté du Premier ministre Narendra Modi, n’est pas à un scandale près. Mercredi 1er avril, cette figure du BJP a fait ouvrir une enquête judiciaire contre le directeur du site d’information The Wire, l’un des rares médias encore indépendants du pays. Ennemi de la liberté de la presse, Yogi Adityanath accuse cette publication d’avoir relaté sa participation à un rassemblement religieux hindou le 25 mars, soit le premier jour du confinement national décrété par Narendra Modi. Cette réunion a eu lieu dans la ville d’Ayodhya, le site religieux le plus sensible du sous-continent. C’est là que la Cour suprême a ordonné en novembre 2019 la construction controversée d’un temple dédié au dieu Rama, à l’endroit précis où se dressait autrefois une mosquée de l’époque moghole (XVIe siècle), rasée par des fanatiques hindous en 1992.

Milice rompue à l’exercice de la terreur

La présence du dirigeant de l’Uttar Pradesh à cette cérémonie a choqué la population. D’une part, Yogi Adityanath n’a rien trouvé à redire au discours d’un responsable religieux, qui conseillait aux croyants de s’en remettre à Rama pour se protéger du coronavirus. De l’autre, il a accusé des musulmans d’une organisation islamique prosélyte, la Tablighi Jamaat, d’être “irresponsables” parce qu’ils organisaient ce même jour un rassemblement à New Delhi. Celui-ci s’est, du reste, avéré par la suite avoir été un important foyer infectieux.