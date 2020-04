PLAIDOYER POUR L’ANNULATION DE LA DETTE : MACKY SALUE L’APPEL DU PAPE

Le chef de l’Etat, Macky Sall, tient vraiment à l’annulation de la dette de l’Afrique. ’’Mon appel pour l’annulation de la dette publique africaine suscite encore un écho favorable. Je salue l’appel du Pape François @Pontifex_fr qui, dans sa bénédiction pascale, invite à une réduction ou annulation de la dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pauvres’’.

Telle est sa réaction, exultant ainsi après le message de Pâques, ce dimanche, du Pape François. Le souverain pontife a appelé, à son tour, à « réduire » voire à « annuler » la dette des pays pauvres. Fin mars dernier, le président sénégalais soulignait, dans un tweet, ’’l’Afrique a l’image du monde est gravement atteinte par la Pandémie du Covid-19 qui va durablement impacter son économie. Je demande à nos partenaires Bilatéraux et Multilatéraux d’accompagner la résilience du continent africain, en annulant sa dette.’

’ Cheikh Tidiane Gadio, le 3e vice-président de l’Assemblée nationale, exprimait son « incompréhensible », approuvant l’appel : « Que des puissances comme les Etats-Unis mettent 2 000 milliards de dollars, dans le combat contre le coronavirus, et que les grandes puissances du monde, la France a mis 350 milliards d’euros ; si aujourd’hui le président Macky Sall avait les moyens de le faire pour le Sénégal, c’est évident qu’il l’aurait fait. Donc, on ne peut pas comprendre que ces partenaires qui nous ont octroyé cette dette publique se mette à nous exiger, dans les conditions du coronavirus et d’une lutte économique qu’on doit mener pour survivre, nous demandent des remboursements. Ou on annule cette dette ou on la diffère de plusieurs années pour nous permettre de rebondir et de nous réorganiser ».

seneweb