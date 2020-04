Comment déverrouiller son iPhone avec un masque sur le visage ?

Porter un masque sur le visage pour se protéger est de plus en plus fréquent mais cela pose un problème aux possesseurs de téléphones portables qui n’arrivent plus à déverrouiller leurs smartphones par reconnaissance faciale.

Avez-vous essayé de consulter votre liste de courses sur votre smartphone toutes les cinq minutes dans un supermarché avec un masque sur la figure ? C’est très énervant parce que le téléphone ne vous reconnaît pas et donc il ne se déverrouille pas (c’est du vécu…) ! C’est un problème qui se pose surtout avec l’iPhone et voici pourquoi.

Depuis 2017, Apple a supprimé le capteur d’empreinte digitale sur l’iPhone pour le remplacer par la reconnaissance faciale (Face ID). Or, Face ID a besoin de voir vos yeux mais aussi votre nez et votre bouche pour fonctionner. Donc, si on porte des lunettes, un chapeau ou du maquillage ça marche mais un masque, ça ne marche pas. On peut toujours déverrouiller son smartphone avec le code secret. Mais, aujourd’hui, les codes ont six chiffres, donc c’est long, et en plus, souvent, ça ne fonctionne pas bien. Vous pouvez désactiver la reconnaissance faciale et la protection par code secret mais ce n’est pas du tout recommandé pour des raisons de sécurité. On pourrait penser qu’il suffit de montrer une photo de sa figure, par exemple, imprimée sur un masque. Mais ça ne peut pas marcher car Face ID utilise un capteur 3D qui analyse le relief de votre visage.

Enregistrer un deuxième visage ?

Il y a une solution, une sorte de piratage, qui a été trouvée par un chercheur chinois de la société Tencent : il faut enregistrer un deuxième visage sur son iPhone (c’est possible) et au moment de la procédure d’enregistrement, il faut porter un demi-masque sur un seul côté, en bas du visage. Nous avons essayé. Ça ne marche pas vraiment. Il y a une solution qui marche vraiment. C’est une américaine de San Francisco qui en a eu l’idée : il faut mouler un masque avec la forme de votre visage. Et là, ça marche ! Donc, la seule difficulté, c’est qu’il faut avoir un ami maquilleur de cinéma ou qui travaille au musée Grévin qui vous fasse un masque avec la forme de votre visage.

Sur les autres smartphones

Sur les smartphones Galaxy, Samsung a eu la bonne idée de conserver le capteur d’empreintes digitales en plus de la reconnaissance faciale, donc, pas de problème, il suffit de l’utiliser à la place. Sinon, il y a aussi beaucoup de smartphones Android qui utilisent des systèmes de reconnaissance faciale moins bons que celui de l’iPhone et qui peuvent être trompés par une simple photo.

Donc, à vous d’inventer un système avec un masque avec votre photo imprimée dessus…