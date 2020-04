Avoir l’Air… Dior

Dévoilée en décembre 2019 à Miami avec une sneaker déjà culte, la collection Air Dior soigne sa prochaine apparition sur le marché.

On l’a découverte à Miami, il y a quatre mois, lors du défilé croisière de Dior Homme. Depuis, elle est devenue l’objet de convoitise absolu. La basket Air Jordan 1 High OG Dior, pensée par Kim Jones, directeur artistique des collections masculines, sera disponible en édition (très) limitée dans quelques points de vente dans le monde, notamment des pop-ups. Virgule Nike agrandie et réinterprétée avec le motif Oblique, fabrication italienne, teinture de tranche peinte à la main, semelle en gomme transparente…

La basket Air Jordan 1 High OG Dior : pensée par Kim Jones, portée par le rappeur Travis Scott, déjà convoitée par tous…

Son prix ? 1700 euros pour la version basse, 1900 pour la montante. Un système de loterie devrait être établi pour permettre d’acheter sa paire de sneakers et avoir l’opportunité d’acquérir les autres trésors de cette collaboration inédite, vision contemporaine (et luxueuse) du vêtement de sport classique. Elle proposera des blazers en laine, des bombers ornés du logo Air Dior, des polos et des sweats à capuche. Bobs et colliers complètent ce parfait look de saison, incarné par le rappeur américain Travis Scott. Plus d’informations très bientôt sur le site de la marque…www.dior.com