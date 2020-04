[Saga 4/10] Le jour où… Karl Lagerfeld présente sa première collection pour Chanel

Tout juste nommé directeur artistique de la maison de la rue Cambon, Karl Lagerfeld réussit, dès son premier défilé, à s’emparer de l’héritage de Coco Chanel.

En 1983, douze ans après la mort de Gabrielle Chanel, il a la tâche compliquée de relancer l’activité de la maison de couture, en la propulsant dans la modernité. Karl Lagerfeld a été, auparavant, pendant vingt ans, le créateur de la marque Chloé, pour laquelle il concevait le prêt-à-porter et les accessoires. Il travaille également, en parallèle, pour la maison Fendi, dont il a imaginé le logo.

Le 25 janvier 1983, à 15 heures, il présente donc son premier défilé haute couture dans les salons de Mademoiselle, rue Cambon, sous les yeux d’Isabelle Adjani et du décorateur Jacques Grange. Pour cette collection printemps-été 1983, tous les codes Chanel sont là, les sautoirs de perles blanches, le tweed, les tailleurs gansés, les robes d’organza noir, les petits cardigans de cachemire boutonnés de nacre, les boléros, les souliers bicolores et les bijoux brodés en trompe-l’oeil. Les broches, fabriquées en Italie en or, cristaux et plastique, sont les copies conformes de celles créées par Coco Chanel à la fin des années 1930. Peu de couleurs: du noir, du blanc, du rouge. Karl Lagerfeld impose en plus une allure, une attitude, un raffinement, parfaitement incarnés par Inès de la Fressange, qui se révèle sur le podium, du haut de ses 25 ans, avec tout son chic et son insolence. Elle se lance sur le podium, sur la musique de Douce France, de Charles Trenet, gantée dans un tailleur de tweed blanc ceinturé à la taille par une chaîne dorée, la jupe sous les genoux. Avec Karl Lagerfeld, elle sera le premier mannequin à signer un contrat d’exclusivité avec une maison de couture.