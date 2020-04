Le Covid-19, un “accident industriel” lié à la recherche d’un vaccin contre le sida?

Depuis son apparition en décembre, le Covid-19 a infecté plus de deux millions de personnes à travers le monde dont la moitié en Europe. L’origine de la maladie fait l’objet d’insistantes spéculations et plusieurs chefs d’États, comme Donald Trump ou Emmanuel Macron, n’hésitent plus à exprimer publiquement leurs doutes. Plusieurs médias américains assurent que le virus aurait “fuité” accidentellement d’un laboratoire de Wuhan. Une hypothèse corroborée par le virologue français Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 et réputé pour ses prises de position controversées.

“L’histoire du marché est une belle légende.” À l’instar de nombreux autres experts, le professeur Luc Montagnier ne croit pas aux explications avancées par les autorités chinoises. Lauréat du prix Nobel de médecine en 2008 pour ses recherches sur le sida et la découverte du virus immunodéficitaire VIH, le virologue français appuie la thèse d’une fuite accidentelle.

Selon lui, la pandémie mondiale serait le fruit d’“un accident industriel” au laboratoire de Wuhan, reconnu pour ses travaux sur les coronavirus. “L’hypothèse est que ce virus est sorti du laboratoire parce qu’il a échappé à ses promoteurs, c’est un travail d’apprenti-sorcier”, clame-t-il dans un entretien accordé à Pourquoi Docteur?

La fuite involontaire serait survenue lors de recherches liées à l’élaboration d’un vaccin contre le sida. “Des chercheurs indiens avaient déjà tenté de publier les résultats d’analyses montrant que ce génome abritait des séquences d’un autre virus qui est … le VIH, le virus du SIDA”, poursuit Luc Montagnier qui assure avoir analysé “de près la description du génome de ce virus à ARN”, en compagnie du bio-mathématicien Jean-Claude Perez.

“Pour insérer une séquence du VIH dans ce génome, il faut des outils moléculaires, cela ne peut se faire qu’en laboratoire”, assure-t-il, réfutant ainsi l’hypothèse d’un coronavirus étudié sur un patient atteint du sida.

Une prise de position controversée et assumée. Luc Montagnier refuse en revanche d’être qualifié de défenseur des théories du complot. “Les complotistes, c’est le camp inverse, celui qui cache la vérité. Elle finit toujours par éclater de toute façon.”

“Le coronavirus a été créé par des processus naturels”

Un scénario balayé par des chercheurs américains du Cripps Research Institute (Californie) qui affirment n’avoir trouvé aucune indication d’une manipulation en laboratoire. “Après avoir étudié, les données disponibles sur les souches du coronavirus que nous connaissons, nous pouvons assurer avec certitude que le nouveau coronavirus a été créé par des processus naturels”, commente Kristian Andersen, cheville ouvrière de la recherche, dans le magazine Nature Medicine.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont comparé le nouveau virus avec des variantes plus anciennes et se sont concentrés sur la protéine “spike”, la partie du virus qui s’attache aux cellules humaines et les infecte. Les analyses ont démontré que la protéine peut se lier aux cellules humaines de telle manière qu’elle ne peut être que le résultat d’une sélection naturelle.

Nature Medicine @NatureMedicine

"Our analyses clearly show that SARS-CoV-2 is not a laboratory construct or a purposefully manipulated virus." -> read now: https://t.co/a5khxW8NJf #covid19 @K_G_Andersen pic.twitter.com/pH6wAjSZ9Y

Lors de la conférence de presse du centre interfédéral de crise Covid-19 tenue ce vendredi, le porte-parole Emmanuel André s’est également positionné en faveur d’une naissance naturelle. “Ce virus est très probablement issu de l’environnement naturel. Quand on modifie un virus en laboratoire, cela laisse des traces”, commente-t-il, précisant que rien ne laisse supposer une manipulation humaine.

Des doutes et une enquête

“Nous menons une enquête exhaustive sur tout ce que nous pouvons apprendre sur comment ce virus s’est propagé, a contaminé le monde, et a provoqué une telle tragédie”, a déclaré, jeudi, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo sur la chaîne Fox News.

“Je peux vous dire que nous entendons de plus en plus cette histoire. Nous allons voir”, a commenté Donald Trump, assurant que cette “horrible situation” faisait l’objet d’un “examen très approfondi”.

Dans la foulée, Emmanuel Macron a lui aussi partagé ouvertement ses doutes lors d’un entretien accordé au Financial Times. “Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu’on ne sait pas.”

De l’avis des experts à ce stade, le nouveau coronavirus a fait son apparition fin 2019 dans un marché de plein air de Wuhan, où des animaux exotiques comme des chauves-souris étaient vendus vivants. Le virus d’origine animale aurait pu y muter en se transmettant à l’homme.

Aussi dans l’actualité