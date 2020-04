Mort du réalisateur sénégalais Massèye Niang à Dakar à l’âge de 68 ans

Le réalisateur sénégalais Massèye Niang est décédé vendredi 17 avril à Dakar, à l’âge de 68 ans, annonce la Direction de la cinématographie du Sénégal dans un communiqué publié ce samedi. Le cinéaste a été formé en Allemagne et a réalisé en 1982 «Europe mein traum» (Europe mon rêve), un film sur l’émigration, les études et le mariage mixte. Massèye Niang a également joué en tant qu’acteur en 2004 dans le moyen métrage «La deuxième femme», écrit et réalisé par la cinéaste française Caroline Pochon. Ce documentaire tourné au Sénégal est axé sur l’histoire d’une Française devenue deuxième femme.