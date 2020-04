Coronavirus: Les mariages par visioconférence autorisés dans l’Etat de New York

Confinement oblige, les cérémonies pourront se dérouler via des applications de visioconférence comme Zoom

Se marier par écrans interposés, c’est désormais possible aux Etats-Unis. Le gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, a publié un décret samedi dans lequel il autorise les mariages par visioconférence, rapporte Cnet. Cette décision a été prise en raison de la crise du coronavirus et du confinement qui doit durer au moins jusqu’au 15 mai dans cet Etat américain.

Impossible de rassembler la famille

« Je crois savoir qu’en ce moment, le nombre de divorces augmente et celui des mariages baisse », a ironisé le gouverneur au moment d’annoncer la publication de ce décret lors d’une conférence de presse. « C’est pourquoi nous prenons dès aujourd’hui un décret permettant aux gens d’obtenir leur licence de mariage à distance et aux greffiers de célébrer les cérémonies par vidéoconférence », a enchaîné son assistante Melissa DeRosa.

Concrètement, les futurs époux pourront utiliser, entre autres, l’application controversée de visioconférence Zoom ou encore Skype, Facetime ou Google Meets, pour célébrer leur union officiellement. En revanche, il sera toujours impossible de rassembler sa famille et ses amis pour fêter cet heureux événement.