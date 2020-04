Eva Marie Coll Seck : “Il est temps que les mesures soient respectées par tous”

« Je suis fière d’être Sénégalaise vu les décisions prises par le Chef de l’Etat à savoir l’Etat d’urgence et la gestion de cette pandémie », a déclaré Eva Marie Coll Seck sur la TFM. Car pour elle, « cela prouve que l’heure est grave et il est conscient de la gravité de cette et l’ampleur du Coronavirus ».

Hommage à Abdoulaye Diouf Sarr

Elle a tenu également à rendre un hommage à son successeur, Abdoulaye Diouf Sarr. « Je suis très satisfaite du travail abattu par le ministère de la Santé et de l’action sociale vraiment il fait un travail remarquable », témoigne-t-elle.

Le travail du personnel de santé

L’ancienne ministre de la Santé ajoute que « depuis le début, le personnel de santé ne ménage aucun effort pour la gestion de cette pandémie. Vraiment chapeau à eux ». Elle estime alors pour finir qu’ « il est temps que les consignes soient respectées par tous pour le bien de tous ».