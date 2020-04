Kim Jong-un “en grave danger” après une opération? La Corée du Sud minimise

CORÉES – La Corée du Sud a minimisé ce mardi 21 avril des informations selon lesquelles le leader nord-coréen Kim Jong-un aurait été récemment opéré, alors que certains observateurs s’interrogent sur son absence lors de célébrations à Pyongyang la semaine dernière.

La Corée du Nord a célébré le 15 avril le 108e anniversaire de la naissance du fondateur du régime, Kim Il-sung, qui est le grand-père du dirigeant actuel. Cette date est de loin la plus importante du calendrier politique au Nord. Mais Kim Jong-un n’a été vu sur aucune des photographies diffusées par la presse officielle.

No reported Kim Jong Un appearance on Day of the Sun….. just his name on the flower laid at Kumsusan Palace of the Sun. https://t.co/2hRiwn7TwXpic.twitter.com/XEyhmahlEW

— Jeongmin Kim (@jeongminnkim) April 15, 2020

Daily NK, un média en ligne géré essentiellement par des Nord-Coréens ayant fait défection, a affirmé que le leader nord-coréen avait été opéré en avril pour des problèmes cardio-vasculaires, et qu’il était en convalescence dans une villa dans la province de Phyongan du Nord.

Kim Jong-Un en “danger grave”?

“La raison du traitement cardio-vasculaire urgent qu’a subi Kim était son tabagisme excessif, son obésité et sa fatigue”, affirme Daily NK en citant une source nord-coréenne non identifiée. Cette information n’a pas été confirmée. Mais elle a suscité un déluge de spéculations.

Citant un responsable américain, CNN rapporte de son côté que Washington ”étudie des informations” selon lesquelles Kim Jong-un est “en danger grave après une opération chirurgicale”, sans dire si ces “informations” sont en fait l’article de Daily NK.

“Nous n’avons rien à confirmer et aucun mouvement particulier n’a été détecté en Corée du Nord”, a déclaré dans un communiqué un porte-parole de la Maison bleue, la présidence sud-coréenne. Certains responsables sud-coréens ont cependant fait part de leurs doutes quant à la crédibilité des informations de Daily NK.