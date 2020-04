Le coronavirus aurait muté: les souches présentes en Europe seraient plus agressives que les autres selon une étude chinoise

Selon une étude réalisée par l’université de Zhejiang, les différentes mutations du coronavirus impacteraient directement la capacité du virus à développer une maladie.

Depuis son apparition à Wuhan, dans la province de Hubei en Chine, le coronavirus aurait muté en une trentaine de souches différentes selon les résultats d’une étude de l’université de Zhejiang.

Les auteurs de cette étude, réalisée sur 11 patients et dont les résultats doivent être pris avec prudence, affirment qu’elle serait la première à démontrer que les mutations influent sur la gravité de la maladie.

Sur les cellules de 11 patients chinois atteints du virus, les chercheurs, conduits par le professeur Li Lanjuan, ont voulu tester la capacité du virus à tuer des cellules humaines selon ses différentes mutations. Ils ont découvert que les souches les plus agressives produiraient jusqu’à 270 fois plus de charge virale que les formes moins puissantes. Ces souches qui produisent le plus de charge virale auraient également une plus grande capacité à tuer des cellules humaines. « Notre étude montre que les mutations observées ont un impact direct sur la charge virale. Les résultats suggèrent également que les mutations impactent de manière significative l’agent infectieux (la capacité à engendrer une maladie) du SARS-CoV-2 », explique le professeur Li Lanjuan à nos confrères du South China Morning Post.

Selon les informations rapportées par le Daily Mail, les souches les plus virulentes auraient été recensées à Zhejiang, où est située l’université. Mais aussi dans certains pays d’Europe durement touchés comme l’Italie et l’Espagne, et à New-York. À l’inverse, les souches les plus « douces » circuleraient aux États-Unis, particulièrement dans l’État de Washington. Ces mêmes souches auraient d’abord touché la ville de Wuhan. Les chercheurs ont, malgré tout, tenu à préciser que les souches plus « douces » n’en étaient pas moins dangereuses et mortelles pour autant. Au total, ils ont trouvé une trentaine de mutations différentes, dont 19 étaient nouvelles. Le virus muterait une fois par mois et s’adapterait ainsi aux réponses immunitaires des populations. Pour le professeur Li Lanjuan, les traitements doivent être adaptés aux différentes souches du virus.

SUDINFO.BE