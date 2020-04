Déconfinement : Ce qu’il faut savoir

Le retour des élèves à l’école se fera sans obligation et sur le principe du volontariat

“Ce sont les parents au final qui décideront”, a annoncé l’Elysée, jeudi 23 avril, lors d’une rencontre avec les élus locaux. Dans le cadre du déconfinement, le retour à l’école des enfants, à partir du 11 mai, se fera sans obligation et sur le principe de volontariat, a précisé l’Elysée. “Je vous ai entendus”, a déclaré le président de la République, qui a évoqué une “réouverture progressive, concertée, adaptée”. Suivez notre direct.

“Ce qu’il faudra éviter, ce sont les transports interrégionaux et les échanges de populations entre des zones massivement touchées et des zones peu touchées. C’est comme ça qu’on va réactiver la circulation du virus”, a relevé Jérôme Salomon, devant la mission d’information parlementaire sur la gestion de l’épidémie de coronavirus.

L’Espagne a dépassé la barre des 22 000 morts, après une légère hausse du nombre de décès en 24 heures (440) pour le troisième jour consécutif, a annoncé le ministère de la Santé. Au total, 22 157 personnes ont succombé au Covid-19 dans le pays, le troisième plus endeuillé du monde par la pandémie derrière les Etats-Unis et l’Italie.

Pas d’aides pour les entreprises basées dans des paradis fiscaux. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que la France n’accorderait pas d’aides pour faire face à la crise du coronavirus aux entreprises basées ou ayant des filiales dans les paradis fiscaux. “Il va de soi que si une entreprise a son siège fiscal ou des filiales dans un paradis fiscal, je veux le dire avec beaucoup de force, elle ne pourra pas bénéficier des aides de trésorerie de l’Etat”, a-t-il affirmé sur France Info.

Vers une réouverture de tous les commerces le 11 mai. “Nous souhaitons que tous les commerces puissent rouvrir le 11 mai”, excepté les cafés, bars et restaurants, a déclaré Bruno Le Maire sur franceinfo. Le ministre de l’Economie évoque toutefois une possibilité de réouverture différenciée selon les situations sanitaires régionales. S’agissant des restaurants, Bruno Le Maire ne confirme pas une date de réouverture au 15 juin. “Rien ne serait pire que d’ouvrir dans la précipitation”, souligne le ministre, qui dit toutefois avoir “parfaitement conscience qu’il y a devant nous la saison touristique, donc le plus tôt sera évidemment le mieux”.

Donald Trump signe le décret pour suspendre l’immigration. Le président américain a annoncé mercredi qu’il avait signé le décret suspendant temporairement la délivrance de cartes vertes afin de “protéger” les travailleurs américains en pleine crise liée au coronavirus. Les Etats-Unis ont recensé 1 738 décès dus au coronavirus en 24 heures, selon le comptage de l’université Johns Hopkins, qui fait référence. Ce bilan journalier porte à 46 583 le nombre total de décès recensés depuis le début de la pandémie aux Etats-Unis, pays officiellement le plus endeuillé au monde par le Covid-19.

Le Sénat vote un nouveau budget, revu et corrigé. A majorité de droite, le Sénat a voté dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des modifications, le deuxième projet de budget rectifié pour 2020 proposé par le gouvernement pour soutenir l’économie face à la crise du coronavirus, à hauteur de 110 milliards d’euros. Après l’Assemblée nationale, le texte a été adopté en première lecture par le Sénat par 320 voix pour et 16 contre (le groupe CRCE à majorité communiste).

Les dirigeants de l’UE se penchent sur le projet de fonds de relance. Les chefs d’Etat et de gouvernement européens doivent avancer jeudi sur la réponse financière commune à apporter à la pandémie de coronavirus. Les dirigeants européens semblent plus divisés, ce qui devrait les contraindre à reporter toute décision d’envergure.

Emmanuel Macron échange avec les maires. Les échanges du chef de l’Etat, par visioconférence, avec des maires et les représentants de leurs associations, dont l’Association des maires de France (AMF), devraient porter sur les modalités du déconfinement. “La gestion de la crise va être de plus en plus déconcentrée et les maires seront notamment à la manœuvre”, explique l’Elysée.