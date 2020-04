Et qui va faire le bilan de la persécution des gorgorlous ? (par MARVEL)

Le Ministère de la Santé tient un point de presse quotidien pour donner le bilan des tests effectués et l’état des patients atteints du Coronavirus.

Mais qui pour donner le bilan quotidien des persécutions ordonnées contre les populations, contre les gorgorlous ? En voici un petit échantillon relevé çà et là dans la presse :

** 2080 arrestations et 850 véhicules + deux roues mis en fourrière la 1ère semaine du couvre feu au Sénégal

** 2057 arrestations et 601 véhicules mis en fourrière au 22ème jour de couvre-feu à Dakar

** 84 jeunes arrêtés à Médina et déférés pour viol du couvre-feu

** 26 personnes arrêtées à Mbour, et 13 véhicules mis en fourrière

** 55 jeunes arrêtés à la plage de Malibu et déférées ce Mardi

** 30 personnes arrêtées à Mbour la nuit du Samedi 18 Avril

** 7 personnes arrêtées à Louga lors d’une cérémonie familiale

** 34 personnes célébrant Pâques dans un appartement à Ouest Foire arrêtées

** 15 conducteurs de jakarta et 9 conducteurs de Allo Dakar arrêtés à Diourbel

** Etc……..

Gracier 2000 prisonniers au début du Covid-19, et en reprendre le triple en un mois, au moment le virus gagne du terrain, en les jetant en prison pour des broutilles, c’est d’une inconscience criminelle.

On est probablement très loin du compte réel, qu’il s’agisse du nombre des arrestations, des mises en fourrières. Le Covid-19 semble faire bien moins de dégâts que le régime policier installé par Macky Sall depuis l’instauration de l’Etat d’urgence, qui a causé son lot de morts collatérales et de blessés

Alors que partout dans le monde, les délégataires de pouvoir sont en train de lutter pour la survie des populations et l’atténuation de leurs souffrances, ce régime est quant à lui dans une démarche destructrice. Les responsables démontrent chaque jour leur mépris envers la population.

Dès les premières heures de l’Etat d’urgence, l’heure était venue pour eux, de rendre aux Sénégalais la monnaie de leur pièce, de les bastonner, de confisquer leurs biens, de détruire leurs outils de travail, de fermer leurs commerces, de les empêcher de gagner leur pain, d’accentuer leur misère, de les empêcher de se déplacer même pour travailler ou rejoindre sa famille.

Un Etat d’Urgence et des mesures de restriction ont été prises pour singer les autres états, mais en prenant le soin de les corser pour la population sénégalaise.

Privant la population de mesures d’accompagnement sérieuses, et causant plus de tragédies que le virus, ils se délectent à faire procéder à l’arrestation de milliers de gorgorlous, qui ont pour principal tort de chercher à survivre pendant qu’eux, leur disent « Restez crever chez vous ».

Non content d’avoir rendu les prisons sénégalaises les plus inhumaines au monde, quoi de plus inconscient en cette période de Covid-19 que d’augmenter le surpeuplement des prisons, en y jetant de simples gorgorlous ?

Des milliers de Sénégalais ont été arrêtés et jetés en prison parce qu’ils refusent de crever en silence comme eux, le leur demandent. Des milliers de véhicules sont jetés en fourrière pour des mois, le temps qu’ils pourrissent et ne puissent plus servir à leurs propriétaires.

Pendant ce temps, les plus grands bandits à col blanc de ce pays bénéficient d’une impunité et d’une protection au plus haut niveau. La justice (ce maillon trop faible), préfère détourner le regard pour s’acharner sur d’honnêtes citoyens, sur de pauvres Sénégalais dépourvus de moyens de défense.

Ce régime a tout intérêt à faire perdurer l’Etat d’Urgence, qui lui permet de museler la population, de la mater, en la détroussant au passage grâce à la loi d’habilitation et au retard délibéré de mise en place du comité de pilotage des fonds de Force Covid-19. Mais que Dieu donne à ce peuple la volonté et la force de vaincre cette épidémie. Il saura régler ses comptes à ses bourreaux et prédateurs comme il en a l’habitude.

MARVEL NDOYE

E-mail : marvel@hotmail.fr