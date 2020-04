Marine Lorphelin raconte son quotidien en tant qu’interne à l’hôpital

Interne en médecine générale dans un hôpital en périphérie de Paris, Marine Lorphelin est en première ligne face au coronavirus. Entre deux gardes à l’hôpital, la jeune femme de 27 ans s’est confiée sur son quotidien dans les pages de Paris Match.

Voilà maintenant plus d’un mois que Marine Lorphelin travaille nuit et jour. Interne en médecine générale, Miss France 2013 travaille actuellement “dans une unité Covid-19 au sein d’un établissement de la Fondation Cognacq-Jay, en périphérie parisienne”. “Mon service de médecin interne a été le premier à accueillir des patients Covid-19. J’étais un peu déboussolée, car je n’avais pas l’habitude de gérer autant de détresses respiratoires”, a-t-elle confié au magazine Paris Match. “Des infections pulmonaires, il y en a tout l’hiver. Mais là, c’était autre chose, avec un afflux de personnes qui nécessitaient une surveillance rapprochée et donc l’état pouvait devenir critique en quelques heures. Il fallait agir vite”.

La jeune femme prend en charge entre six à sept patients. “Ça ne paraît pas énorme, mais, quand l’état d’un ou de deux d’entre eux se détériore, ça le devient rapidement. Ce qu’il faut surveiller en priorité: la température, la saturation en oxygène et la fréquence respiratoire”.

Une situation déconcertante

“Je me suis d’abord dit qu’on n’allait pas s’en sortir”, a-t-elle avoué. “Les médecins seniors avec qui je travaille ont entre dix et trente années dans le domaine des maladies infectieuses et, là, ils étaient eux aussi déconcertés par la gravité de la situation”.

Marine Lorphelin n’avait jamais été préparée à faire face à autant de morts: “D’ordinaire, les malades en fin de vie sont transférés dans un service adapté, mais, dans ces situations précises, le temps nous manque. Aujourd’hui, c’est nous qui nous retrouvons à faire des soins palliatifs (…) À la fac de médecine, on apprend à examiner, à soigner. J’avais déjà fait face à des décès, mais là, en tant qu’interne, j’ai cette part de responsabilité d’annoncer parfois de mauvaises nouvelles”.

Les gardes de nuit sont particulièrement éprouvantes. “Il faut faire face à tout: les patients Covid-19 qui vont mal et les entrées aux urgences. Dès que le téléphone sonne, le stress monte. (…) En tant qu’interne, la peur de ne pas savoir gérer m’habite encore. Heureusement, il y a toujours un senior pour aider. Avec le manque de sommeil, je suis à fleur de peau”.