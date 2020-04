Philippe Etchebest inquiet pour les restaurateurs: “C’est un cauchemar”

Le chef a partagé son point de vue sur la réouverture des restaurants envisagée pour le 15 juin prochain par le gouvernement français.

Ce mercredi soir, Philipppe Etchebest et Alain Ducasse étaient invités dans l’émission “C à Vous” sur France 5 pour évoquer la proposition du gouvernement français de rouvrir les restaurant le 15 juin prochain. Une date bien trop lointaine, selon le juré de Top Chef. “De toute façon, s’il faut rouvrir le 15 juin, on le fera, comme on nous a dit de fermer! Mais je me pose une question essentielle: combien de restaurants vont pouvoir rouvrir le 15 juin? Compte tenu de ce qui se passe aujourd’hui, 40% des restaurants ne pourront pas rouvrir!”, a-t-il affirmé par visioconférence.

“Avec tous les mouvements sociaux qu’il y a eu, il y a de nombreux restaurants qui n’avaient pas la trésorerie, ils étaient au bord du précipice et là ils sont au fond”.

“Tout le monde est concerné”

“C’est un cauchemar national, et universel, et tout le monde est concerné, de la crêperie au trois étoiles. On est tous fermés, donc on est tous dans la merde!”, a poursuivi le chef. Il a toutefois tenu à saluer le gouvernement qui est “très à l’écoute” des restaurateurs et qui travaille en “étroite collaboration” avec eux “pour essayer de trouver des solutions”.

Selon Philippe Etchebest et Alain Ducasse, il serait possible d’ouvrir les établissements avant le 15 juin en réorganisant notamment les salles afin de respecter les mesures de distanciation sociale. D’autant plus que tous les clients ne seront pas prêts à revenir au restaurant de sitôt, d’après Alain Ducasse.