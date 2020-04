Le Real à l’assaut des talents français: Pogba et Camavinga ciblés en priorité, Mbappé en 2021?

Sous l’impulsion de Zinédine Zidane, le Real Madrid a ciblé deux médians français parmi ses priorités pour le prochain mercato: Paul Pogba et Eduardo Camavinga. Le recrutement de Kylian Mbappé apparaît comme très compliqué dans un futur proche.

Trois Français garnissent déjà les rangs madrilènes: Raphaël Varane, Karim Benzema et Alphonse Areola. Il se pourrait que de nouveaux compatriotes les rejoignent lors du prochain mercato. L’Equipe a consacré un article ce vendredi aux priorités de la Maison Blanche pour son mercato. Paul Pogba, déjà annoncé avec insistance l’été dernier, va certainement vouloir à nouveau changer d’air.

Zidane est toujours aussi intéressé par le champion du monde, et Manchester United, conscient de la volonté ferme et pressante de son joueur, ne le retiendra pas, surtout à un an de la fin de son contrat. Dans ces conditions, l’achat du Français semble dans les cordes du Real Madrid. Et le club merengue ne pourrait pas s’arrêter en si bon chemin…

Un feuilleton Camavinga?

En effet, les dirigeants rêveraient de faire coup double en recrutant Eduardo Camavinga, la jeune pépite du Stade Rennais qui a crevé l’écran cette saison. Sa valeur est estimée entre 60 et 70 millions d’euros. Des rumeurs l’envoyant à Madrid circulent depuis plusieurs mois et s’intensifient à l’approche de l’été. D’après L’Equipe, aucun accord n’a été trouvé, contrairement à ce qui a été annoncé par certains médias.

Rennes souhaite conserver son talentueux milieu de terrain une année supplémentaire, surtout en cas de qualification pour la C1 (le club breton est actuellement troisième de Ligue 1). Mais la puissance financière madrilène est telle que Rennes pourrait rapidement craquer, d’autant plus que le Real a les faveurs du joueur. Une autre solution est envisagée: trouver un accord dès cet été et différer le transfert d’un an, ou prêter le Français à Rennes l’année prochaine, afin qu’il puisse découvrir l’Europe avec son club formateur.

Concernant Kylian Mbappé, toujours aussi réclamé par Zidane, la mission de le recruter à la fin de saison est compliquée, voire impossible, croit savoir le quotidien. L’attaquant est quasiment intransférable au PSG. La perspective d’un transfert en 2021, à un an de la fin de son contrat, apparaît comme plus crédible.

