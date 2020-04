BOUBACAR SARR LOCOTTE : ‘’NABY SARR SAIT QU’IL A UN HÉRITAGE LOURD’’

Dakar, 25 avr (APS) – Boubacar Sarr, ancien attaquant des Lions du Sénégal, déclare avoir laissé à son fils Naby Sarr un ‘’héritage lourd’’, raison pour laquelle, à son avis, rien ne sera donné gratuitement à ce dernier durant sa carrière, en équipe nationale notamment.

Le défenseur sénégalais du Charlton Athletic (D2 angaise), appelé en novembre dernier en équipe nationale, sait que ‘’rien ne lui sera donné’’ gratuitement, a-t-il dit dans un entretien avec l’APS.

‘’C’est avec honneur et fierté que j’ai porté le maillot du Sénégal, et Naby sait que c’est à lui de faire son chemin et de travailler plus que les autres pour s’en sortir’’, a insisté Boubacar Sarr Locotte, également ancien entraîneur des Lions du Sénégal.

‘’L’héritage est difficile. Le chemin sera long. Mais quand il a décidé de faire carrière dans le football, il en a mesuré la difficulté’’, a-t-il souligné, parlant encore de son fils.

L’ancien attaquant des Lions du Sénégal estime que ‘’rien ne lui (à Naby Sarr) sera donné sur un plateau d’argent’’.

‘’Comme tous les fils d’anciens footballeurs, la comparaison avec son père va être faite, et il devra faire face à cela’’, a-t-il ajouté.

Naby Sarr a été appelé par le sélectionneur national, Aliou Cissé, lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021, contre le Congo (2-0) et l’Eswatini (4-1).

Il a été vainqueur de la Coupe du monde des moins de 20 ans, avec la France, en 2013.

Formé à Lyon, le défenseur âgé de 26 ans a servi le Sporting Clube de Portugal (2014-2015) et le Red Star, un club français (2016-2017).