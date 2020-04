COVID-19 : LA FIFA VA VERSER PRÈS DE 304 MILLIONS DE FRANCS À CHAQUE FÉDÉRATION MEMBRE

Dakar, 24 avr (APS) – La Fifa versera à chacune de ses 211 fédérations membres la somme de 500 000 dollars, près de 303, 9 millions de francs Cfa, pour atténuer l’impact financier de la pandémie du Covid-19 sur le football, a annoncé vendredi l’instance dirigeante du football mondial.

‘’Cette mesure se traduira par la distribution d’un total d’environ USD 150 millions aux 211 fédérations de football nationales affiliées à la Fifa’’, rapporte notamment un communiqué rendu public le même jour.

‘’Concrètement, cela signifie que la FIFA versera dans les prochains jours USD 500 000 à chaque association membre, ainsi que toute allocation restante pour 2019 et 2020’’, indique l’instance gérant le football mondial.

Elle souligne que ce soutien financier immédiat doit être utilisé pour atténuer l’impact financier du Covid-19 sur le football au sein des associations membres, et notamment pour honorer toute obligation financière ou opérationnelle que les fédérations pourraient avoir envers leur personnel ou des tiers’’.

Cité dans le communiqué, le président de la Fifa, Gianni Infantino a rappelé que la pandémie avait engendré des défis sans précédent pour l’ensemble de la communauté du football justifiant selon lui le devoir de l’instance dirigeante du football mondial de soutenir ceux qui se retrouvent dans le besoin.

‘’Cela commence par un soutien financier immédiat à nos associations membres, dont beaucoup sont en proie à de graves difficultés financières’’, a-t-il fait savoir.

‘’Il s’agit là de la première étape d’un plan d’aide financière de grande ampleur que nous élaborons à l’heure actuelle pour répondre à la situation d’urgence à laquelle toute la communauté du football est confrontée et avec nos parties prenantes, nous évaluons les pertes et travaillons sur les outils les plus appropriés et les plus efficaces pour mettre en œuvre les autres étapes de ce plan d’aide’’, a ajouté le président Infantino.

En sus de cette aide ponctuelle, ‘’la FIFA va débloquer dans les prochains jours l’ensemble des fonds opérationnels dus aux associations membres pour les années 2019 et 2020’’.

Ce plan d’aide est rendu possible par la consolidation de la solide position financière de la FIFA au cours des quatre dernières années, fait savoir l’instance dirigeante du football mondial.

SD/AKS