SOIXANTE-NEUF NOUVEAUX CAS DE COVID-19

Dakar, 25 avr (APS) – Le ministère de la Santé a annoncé samedi 69 nouvelles infections au coronavirus, ce qui porte à 614 le nombre de cas recensés au Sénégal depuis le 2 mars.

Soixante-six cas contacts ont été dénombrés, les six autres étant causés par la transmission communautaire, a précisé le docteur Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé.

Les 69 nouveaux cas de Covid-19 proviennent de 703 tests, a-t-il dit en publiant le dernier bilan quotidien de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.

Les cas causés par la transmission communautaire ont été recensés aux Parcelles Assainies, à Mbao, à Colobane, à Niayes-Thioker, des quartiers et communes situés dans la région de Dakar, à Mbacké et Nioro du Riop, deux départements situés respectivement dans les régions de Diourbel et Kaolack (centre).

Quatorze patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, a annoncé Aloyse Waly Diouf, assurant qu’‘’aucun cas grave n’a été signalé’’ parmi les patients sous traitement.

Leur état de santé est ‘’stable’’, selon le directeur de cabinet du ministre de la Santé.

En tout, depuis l’apparition de la maladie au Sénégal, le 2 mars, 276 patients ont recouvré la santé, a-t-il précisé, ajoutant que 330 personnes infectées par le Covid-19 sont actuellement sous traitement.

Le nombre de décès causés par la maladie, sept depuis vendredi, n’a pas évolué, selon Aloyse Waly Diouf.

Il rappelle qu’un patient a été évacué en France par ses proches.

M. Diouf a exhorté les populations à veiller au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle de la maladie.