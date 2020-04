Cette tendance vintage est partout sur Instagram

Si vous pensiez que les corsets étaient réservés aux femmes de la Renaissance qui les enfilaient sous leurs robes pour obtenir une taille plus fine, il est temps de voir le corset autrement.

On ne pensait pas le revoir un jour pourtant, le corset semble être de retour. Connu pour son armature rigide plus désagréable qu’élégante qui se nouait derrière le dos, il avait pour objectif de sculpter le corps. Porté par les femmes du XVIème siècle jusqu’au début du XXème siècle, les corsets étaient aussi portés par les hommes. Depuis, ce vêtement a traversé les siècles en évoluant tant par leur forme que par leur utilité. Les grands noms de la mode ont d’ailleurs fait du corset une pièce excentrique. On pense évidemment à ceux de Vivienne Westwood, qui en 1970 a transformé cette lingerie en un accessoire punk à imprimé angélique. Dix ans plus tard, c’est au tour de Jean Paul Gaultier de mettre le corset à l’honneur, et qui de mieux que Madonna pour le sublimer ? Depuis, Thierry Mugler, Stella McCartney, Yves Saint Laurent, Tom Ford et Nicolas Ghesquière lorsqu’il était chez Balenciaga ont incorporé des corsets dans leurs créations.

Le corset aujourd’hui

Aujourd’hui, cette lingerie, est un vêtement à part entière. En top, en robe et même parfois en jupe, le corset fait son grand retour. Porté principalement dans le milieu burlesque dans les cabarets, il est devenu en quelque temps une pièce vintage à se procurer dans sa garde-robe. Vintage ? Vous avez dit vintage ? N’en dites pas plus pour que les influenceuses d’Instagram s’en empare. Les corsets sont revenus dans notre feed Instagram de manière plus moderne, mais en gardant tout de même leur style baroque indémodable. Voici comment les filles dans le coup le portent en 2020.