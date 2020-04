Menacé par le Covid-19, le calendrier officiel de la Fashion Week de Paris vient de perdre une de ses maisons iconiques pour l’année 2020 : Saint Laurent.

Depuis le début de la crise sanitaire, la mode tourne au ralenti. Boutiques fermées, production textile à l’arrêt, ventes en baisses et Fashion Week Haute Couture et masculines annulées… l’avenir de l’industrie semble particulièrement incertain. Alors que le confinement perdure, beaucoup s’interrogent quant à la faisabilité de la semaine de la mode parisienne de septembre. Si la Fédération de la Haute Couture et de la Mode n’a pas encore apporté de précisions, la maison Saint Laurent, pilotée par Anthony Vaccarello, annonce ce matin un changement d’organisation qui vient perturber le traditionnel calendrier de la Fashion Week prêt-à-porter de Paris.

« Conscient de la conjoncture actuelle et des changements radicaux qu’elle induit, Saint Laurent prend la décision de repenser son approche au temps et d’instaurer son propre calendrier, explique la griffe de luxe dans un communiqué. Aujourd’hui plus que jamais, la marque contrôlera sa périodicité et légitimera la valeur du temps, à son rythme, tout en privilégiant le rapport aux personnes et à leur quotidien. De ce fait, Saint Laurent ne présentera pas ses collections dans le cadre des calendriers officiels de l’année 2020. Saint Laurent décidera de son agenda et ses lancements suivront un plan optimisé et guidé par les besoins de la créativité ».

Une annonce de taille qui interroge quant aux projets d’autres maisons de luxe face à la crise. Vont-elles emboîter le pas de Saint Laurent et organiser leurs présentations selon leur bon vouloir ? Le traditionnel calendrier officiel restera-t-il inchangé après la crise ? µ

Par Capucine Tissot