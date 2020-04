Opter pour une frange n’est pas une mince affaire.

Pour éviter les larmes et les regrets, découvrez ces modèles de frange qui s’adaptent à toutes les formes du visage.

Ah, la frange… Avec le carré court, elle est sans doute l’une des coupes de cheveux qui nécessite un temps de réflexion important. Et du temps, ça tombe bien, nous en avons depuis le début de ce confinement. L’occasion pour toutes les beautistas de s’y risquer. On le voit notamment avec les stars, la tendance frange fait son retour. Camila Cabello a demandé de l’aide à sa mère pour se l’effiler, Bella Hadid a fait confiance à sa paire de ciseaux et affiche désormais une frange sur le côté tandis que Miley Cyrus n’a sûrement pas lu nos conseils pour se couper les cheveux sans se louper, et a frôlé la catastrophe. Oui, cette coupe n’est pas sans danger. Un coup de ciseaux trop haut, sur cheveux mouillés ou dans le mauvais sens, et la frange devient alors notre plus grand regret. Bien qu’il existe une astuce pour l’arborer sans se couper la moindre mèche, on ne résiste pas à cette expérience capillaire. Premier obstacle : le choix de la frange. Effilée, épaisse, droite, sur le côté, en rideau… Face à ces différents styles, le plus sage des conseils serait d’opter pour la frange adaptée à sa forme du visage. Mais parce qu’on a pas toutes l’oeil d’un visagiste, des experts de la coiffure assurent que certaines franges vont à tout le monde. Nicola Clarke, coloriste des stars et hairstylist dans les salons John Frieda, explique au site anglais «Who What Wear » : « La frange rideau convient à n’importe quelle forme de visage. Il suffit simplement d’adapter la longueur ». Pour l’experte, ce modèle n’est pas le seul à convenir au plus grand nombre. Voici donc quatre franges tendances que tout le monde peut adopter dès maintenant.