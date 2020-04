4 mauvaises habitudes beauté à bannir absolument selon les dermatologues

Percer des boutons, dormir maquillée… Il y a certaines habitudes beauté néfastes pour la peau que les dermatologues conseillent vivement d’éviter. Voici lesquelles !

Mauvaise habitude beauté : percer ses boutons

Si la tentation de percer un bouton est grande, c’est totalement déconseillé. La raison ? Cela peut aggraver le problème ! En effet, il faut savoir que le perçage est traumatisant pour la peau. Vous la triturez avec vos doigts ou vos ongles, qui peuvent être vecteurs de bactéries et cela peut aggraver l’inflammation. En plus des bactéries qui peuvent être présentes sur vos mains en perçant le bouton, ce dernier en est rempli. En l’attaquant, vous risquez de libérer du pus et des microbes sur votre peau “saine”. Résultat : cela peut participer à la formation d’autres boutons. Sachez aussi que la peau peut mal réagir au perçage et vous pouvez avoir une cicatrice. C’est pourquoi les dermatologues préconisent de ne pas les toucher !

Mauvaise habitude beauté : dormir avec du maquillage

Qui n’a jamais eu l’envie d’aller dormir en zappant l’étape, pourtant fondamentale, du démaquillage ? Cette mauvaise habitude est très néfaste pour la santé et l’éclat de la peau. Pourquoi ? Le maquillage peut coller aux yeux, et peut même y entrer pendant le sommeil. En plus, vous coucher maquillée signifie que vous dormez également en conservant toutes les particules de pollution, de poussières ou microbes qui se sont amassés sur votre visage tout au long de la journée. Résultat : les pores sont obstrués et cela peut conduire à l’apparition de nombreuses imperfections cutanées. Sachez aussi que c’est la nuit que les cellules de la peau se régénèrent, et elles ne peuvent pas le faire correctement si une couche de maquillage la recouvre. La solution ? Misez sur un démaquillant doux comme une huile démaquillante pour décoller le make-up. Certains démaquillants retirent le maquillage et nettoient la peau en même temps. Mais vous pouvez également opter pour un nettoyage de peau avec un produit doux après le démaquillage. Appliquez ensuite un soin de nuit pour hydrater !

Mauvaise habitude beauté : zapper le SPF

Cancers de la peau, brûlures, vieillissement cutané… Les méfaits des rayons UV émis par le soleil sont bien connus aujourd’hui. Les dangers des UVA ou UVB sur le long terme sont pris très au sérieux lors d’une exposition à la plage, ou lors d’une sortie en vacances pendant l’été. Mais de nombreux dermatologues attirent l’attention sur les effets du soleil tout au long de l’année : il faut s’en protéger tous les jours, même en ville, même pour quelques minutes d’exposition. Ainsi, de plus en plus de soins de jours et de fond de teint introduisent un indice de protection solaire dans leur formule. Pourquoi ne pas en introduire dans votre routine beauté ?

Mauvaise habitude beauté : agresser la peau du visage avec trop de nettoyages

“Pour que la peau soit propre, il faut qu’elle crisse sous vos doigts”. Cette idée reçue selon laquelle une peau nettoyée est une peau qu’on a décapée, est fausse. Elle a souvent prévalu dans les soins conseillés aux peaux grasses et acnéiques, mais elle aggrave en réalité le problème. Une peau agressée est une peau qui produit plus de sébum pour se protéger. Or, une sécrétion accrue de sébum peut faire apparaître des zones de brillance (surtout sur la zone T, front, nez, menton), mais également des boutons et imperfections. Conclusion : une peau grasse doit être traitée avec des produits très doux, au risque que la situation s’empire.

Un travail sur le microbiote de la peau a été fait et celui-ci est composé de bonnes et de mauvaises bactéries. Si vous décapez la peau avec des soins trop agressifs, vous retirez les bonnes bactéries en souhaitent vous débarrasser uniquement des mauvaises. Vous participez au déséquilibre de l’écosystème cutané. Résultat : des rougeurs, des boutons et d’autre imperfections apparaissent. C’est pour cela qu’il ne faut abuser ni des lavages, ni des gommages ou peelings. La meilleure solution est de nettoyer le visage une fois par jour pour éviter d’agresser l’épiderme, avec un soin savamment choisi en fonction des besoins de votre peau et doux. Pensez aussi à appliquer un produit hydratant après pour apporter de la douceur et du réconfort. Quant aux gommages, préférez des soins avec des grains naturels et fins, ou même sans grain. Et une fois par semaine suffit. Les peelings, quant à eux, vous permettent de vous débarrasser des peaux mortes grâce à une action chimique. Efficaces, ils peuvent desservir l’état de la peau s’ils sont réalisés trop souvent. Cela dépend du produit choisi, mais ils se font en général une fois par mois.