Apple : Un « text bomb » peut instantanément faire crasher votre iPhone

ATTAQUE – Ce texte piégé provoque le plantage de certains appareils Apple et est composé de plusieurs caractères en langue sindhi, parfois accompagnés de l’emoji du drapeau italien

Un message textuel piégé circule actuellement sur les iPhones. Il provoque l’arrêt immédiat du fonctionnement du smartphone de celles et ceux qui le reçoivent. Composé de caractères en langue sindhi, il est parfois accompagné de l’emoji du drapeau italien. Ce dernier exemple en date de text bomb (« bombe-texte » en français) sévit également sur les iPads, les Macs et les Apple watches, indique le site spécialisé 9to5 Mac.

The craziest iOS crash text bug 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

Le message malveillant pourrait provenir de l’appli de messagerie Telegram. Il aurait ensuite été relayé sur Twitter, WhatsApp, l’application Messages et de nombreux réseaux sociaux et messageries instantanées. Celui-ci est donc susceptible de faire planter des milliers d’appareils simultanément et endommage immédiatement les terminaux sans que l’utilisateur ne clique sur un lien.

La dernière version iOS est touchée

Parmi les produits Apple vulnérables à cette attaque, on trouve les appareils fonctionnant sous iOS 13.4.1, précise ZDNet. Il s’agit de la dernière version du système d’exploitation de l’entreprise à la pomme. Tout modèle sous iOS 11 recevant ce text bomb subira également le plantage de l’appli Messages et des autres programmes du terminal. Un redémarrage forcé du téléphone est alors nécessaire, comme le montre la vidéo du phénomène partagée sur Twitter ce jeudi.

La version beta d’iOS 13.4.5 ne semble pas être affectée par le problème. Apple y aurait en effet incorporé un patch empêchant l’aboutissement de cette attaque. Le géant californien pourrait d’ailleurs avancer la sortie de la dernière déclinaison de son système d’exploitation mobile afin de proposer plus rapidement une protection à ses utilisateurs.