Outer Banks sur Netflix : la série aura-t-elle droit à une saison 2 ?

« Outer Banks » est l’une des séries les plus regardées du moment, sur Netflix. Alors si vous avez d’ores et déjà binge watcher l’intégralité de la saison 1, vous devez certainement vous demander si John B. et les autres reviendront pour une deuxième saison. Réponse.

Sortie le 15 avril, « Outer Banks » ne daigne toujours pas quitter le top 10 France de la plateforme de streaming. Preuve que les abonnés de l’hexagone suivent les aventures des Pogues et Kooks avec intérêt. Alors après une première saison discutable mais qui vaut le coup d’œil, John B. et sa bande reviendront-ils – cheveux au vent – pour une deuxième saison ? Attention spoilers.

La fin de la première salve d’épisodes montre que John B. et Sarah ont (miraculeusement) survécu au naufrage et sont repêchés par des marins faisant voile vers les Bahamas, là où se trouve désormais le trésor du Royal Merchant. Reste à savoir si les deux tourtereaux arriveront à bon port pour mettre la main sur le butin. Seront-ils rejoints par le reste de la bande ? Wade, le père de Sarah, qui rêve également de faire main basse sur les lingots d’or, les pourchassera-t-il ou sera-t-il enfin arrêté par les autorités pour meurtre ?

Les créateurs fourmillent d’idées pour la saison 2

Si pour le moment, Netflix n’a pas encore donné son autorisation pour une suite, les co-créateurs de la série, Josh Pate et Shannon Burke, ont d’ores et déjà réfléchi à la question. Et c’est auprès de « The Wrap » qu’ils ont donné quelques indices. « Eh bien, nous ne voulons pas trop en dire… Je pense que la chose que nous voulons continuer le plus est de faire plaisir, de donner du mystère de l’amitié et de l’aventure. Et on dirait bien qu’on va…