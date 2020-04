Corée du Nord : des images satellite montrent des yachts de luxe près de la villa de Kim Jong-un

Mais où est donc passé Kim Jong-un ? Voilà plusieurs jours que les rumeurs les plus folles circulent sur l’état de santé du dictateur nord-coréen. Des images satellite, révélées par le site spécialisé NK PRO, mardi 28 avril, renforcent la thèse selon laquelle il pourrait se trouver quelque part vers Wonsan, une station balnéaire située sur la côte est nord-coréenne. Elles montrent en tout cas de récents mouvements de bateaux de luxe souvent utilisés par Kim Jong-un et son entourage dans le secteur.

Un autre site spécialisé basé aux Etats-Unis, 38 North, a déjà fait état la semaine dernière d’images satellite montrant ce qui semble être le train privé du dirigeant nord-coréen stationnant dans une gare réservée à son usage personnel au complexe résidentiel de Wonsan.

Satellite imagery indicates that Kim Jong Un was likely at his Wonsan compound earlier this week. https://t.co/do75evMgcY #KimJongUn

— 38 North (@38NorthNK) April 25, 2020

Des responsables américains et sud-coréens estiment que Kim Jong-un pourrait séjourner dans cette station balnéaire, peut-être pour éviter un risque de contamination au coronavirus. Ils ont en revanche exprimé leurs doutes quant aux affirmations de certains médias évoquant de graves problèmes de santé.

Les médias officiels nord-coréens n’ont plus précisé l’endroit où se trouve Kim Jong-un depuis une réunion qu’il a présidée le 11 avril. Ils font toutefois quasi quotidiennement état de messages adressés par le dictateur nord-coréen.

