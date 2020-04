Grâce à cette innovation intelligente tout droit venue du Japon, plus aucune langue n’est « étrangère »

Dans un monde culturellement divers où bon nombre d’entreprises travaillent à l’international, la maîtrise d’une langue étrangère est une compétence recherchée qui accroît vos chances de décrocher un emploi en améliorant votre CV.

Que vous voyagiez simplement à l’étranger ou que vous travailliez dans le secteur social ou médical, le commerce international ou l’enseignement linguistique, votre aptitude à communiquer avec vos interlocuteurs dans leur propre langue est un énorme atout.

ous n’êtes pas polyglote ?

Pas de souci ! Deux inventeurs japonais de renom viennent de créer MUAMA Enence, un traducteur instantané qui fait passer l’art de la traduction à un tout autre niveau. MUAMA Enence peut traduire des conversations en temps réel dans plus de 40 langues. Il suffit d’appuyer sur quelques boutons !

Avec MUAMA Enence, vous n’avez plus besoin de maîtriser ni d’apprendre une autre langue pour communiquer. Tous les problèmes causés par la barrière de la langue ne seront bientôt qu’un mauvais souvenir ! Que demander de mieux !

Voyez-le en Action !

En quoi ce gadget est-il si particulier ?

➠ Une communication instantanée dans une autre langue

Apprendre une nouvelle langue peut prendre des mois voire des années de pratique intensive. MUAMA Enence améliore instantanément vos talents de communication !

➠ Un prix abordable

MUAMA Enence ne coûte pas cher. Les traducteurs ou les interprètes professionnels peuvent s’avérer coûteux, et vous devez payer plusieurs fois pour leurs services. Avec MUAMA Enence, vous ne payez qu’une fois pour avoir accès à un vaste choix de langues.

➠ Pratique et simple d’emploi

Petit et léger, MUAMA Enence se glisse dans un sac ou dans une poche et reste à portée de main quand vous avez besoin. Vous adorerez vous servir tous les jours de ce traducteur vocal portable !

➠ Une parfaite qualité sonore

Vous pouvez vous en servir même dans les endroits fréquentés, car le son est suffisamment puissant pour qu’on l’entende.

➠ Plus de 40 langues prises en charge

Sa technologie de pointe permet de traduire une conversation en deux langues. La traduction textuelle est également disponible.

Chinois (Simplifié/Traditionnel/Cantonais) Anglais ( États-Unis/Royaume-Uni/Australie) Français (France/Canada) Arabe (Égypte/Arabie Saoudite/international)

Espagnol (Espagne/mexicain) Portugais (Portugal/Brésil) Tagalog (Philippines) Thaï

Italien Néerlandais Russe Allemand

Coréen Japonais Hongrois Suédois

Tchèque Finnois Danois Polonais

Grec Indonésien Bulgare Malaisien

Hindi (Inde) Hébreu (Israël) Croate Catalan

Norvégien Roumain Turc Ukrainien

Slovaque Vietnamien

En quoi MUAMA facilite-t-il la vie ?

Bien que MUAMA Enence ait avant tout été conçu pour les voyageurs, il rencontre un grand succès auprès des professionnels dans différents secteurs. Tout le monde veut se procurer cet appareil !

À notre grande surprise, les professionnels des urgences et du domaine social, et même les bénévoles, adoptent MUAMA Enence parce qu’il leur facilite la tâche.

Nous avons demandé aux utilisateurs du traducteur MUAMA Enence de nous dire en quoi cet appareil leur est utile. Il en ressort que le traducteur MUAMA Enence améliore considérablement leurs conditions de travail.



Devriez-vous vous en procurer un ?

Si vous ne voulez plus jamais vous heurter à la barrière de la langue, la réponse est OUI, sans hésiter ! N’attendez pas pour le faire, car les traducteurs MUAMA Enence sont si populaires partout dans le monde que les stocks risquent bientôt d’être épuisés.

Vous envisagez de partir pour une semaine ou deux dans un pays étranger ? Vous voulez communiquer avec vos nouvelles connaissances dans leur langue maternelle ? Vous voulez travailler à temps plein dans un pays étranger, et il vous faut maîtriser la langue ?